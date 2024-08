Nach Trennung von Romina Palm: Ist sie die Neue von Stefano Zarrella?

Zur Erinnerung: Die einstige Leistungsschwimmerin war von Juni 2022 bis Ende März dieses Jahres mit dem Kölner Influencer Julian Claßen (31) zusammen, begab sich anschließend sogar offenkundig in Therapie.

Denn wie Promiflash nun berichtet soll der Italiener sein Herz an eine geheimnisvolle Brünette verloren haben. Einem Schnappschuss zufolge soll es sich dabei um keine Geringere als "Julienco"-Ex Tanja Makaric (28) handeln.

Seitdem ist es still geworden um das Liebesleben des kleinen Bruders von Sänger Giovanni Zarrella (46). Bis jetzt!

Der Instagram-Koch war bis vor eineinhalb Jahren mit Romina Palm zusammen. © IMAGO/Gartner

Erst am späten Mittwochabend postete die 28-Jährige einen kurzen Clip aus der italienischen Hauptstadt Rom.

Ausgerechnet DEM Ort, an dem Stefano vor drei Jahren um die Hand seiner Ex-Freundin Romina angehalten hatte.

Zahlreiche Fans lassen sich vom gemeinsamen Liebes-Glück nicht mehr abbringen, wollen in der schönen Brünetten ausgerechnet Tanja gesehen haben.

Und ausgerechnet in ihren Kommentaren häufen sich aktuell die Glückwünsche der Community. "Dann sage ich mal Glückwunsch euch beiden" oder von "Was für ein Zufall in Italien? Wäre euch beiden zu wünschen" ist da die Rede.

Auch in ihrer Story scheinen einige ihrer Anhänger ganz genau hingeschaut und dabei sowohl die Hand als auch das Handy des Kochs gesichtet zu haben. Ganz offiziell haben es die beiden noch nicht bestätigt - angesichts der zahlreichen Liebes-Anzeichen dürfte es aber wohl nicht mehr lange dauern.