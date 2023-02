26.02.2023 14:38 Läuten bei diesem Paar bald die Hochzeitsglocken? Instagram-Story heizt Gerüchteküche an

Was will uns Tanja Makaric damit sagen? Die Freundin von Influencer Julian Claßen machte am Sonntag ganz mysteriöse Andeutungen...

Von Maurice Hossinger

Köln - Was hat das nur zu bedeuten? Tanja Makaric (25) ließ ihre Fans am Sonntag an einem ganz privaten Termin teilhaben. Bereitet sich die Ex-Schwimmerin auf ihre eigene Hochzeit vor? Der Influencer und seine Ex-Schwimmerin sind seit dem vergangenen Sommer ein Paar. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Makaric Mit dieser einen Frage dürften sich ihre fast 700.000 Fans auf Instagram ab sofort täglich beschäftigen und die Ex-Schwimmerin mit Nachfragen bombardieren. Denn auf dem Terminplan der Nachfolgerin von Bianca "Bibi" Claßen (30) stand zum Wochenendabschluss nichts Geringeres als die Suche nach einem Brautkleid. Unklar ist, ob Tanja an der Seite einer ihrer Freundinnen den Traum in weiß suchte oder für sich selbst fündig werden wollte. Julian "Julienco" Claßen Influencer Julian Claßen greift ungewollt ins Klo: Das muss er dabei herausfischen Lediglich diese beiden Emojis "☺️🙈" benutzte Tanja als Bildunterschrift und heizte damit die Gerüchteküche an. Wagt das Paar, das erst seit dem vergangenen Sommer ein Herz und eine Seele ist, in diesem Jahr den Weg vor den Traualtar? Und was ist mit Ex-Freundin Bibi? Haben sich Julienco und die Mutter seiner Kinder etwa hinter den Kulissen scheiden lassen? Geben sich Tanja Makaric und Julian Claßen in diesem Jahr das Jawort? Am Sonntag teilte die 25-Jährige eine ganz verdächtige Story auf Instagram. © Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Makaric Fragen über Fragen! In gewohnt mysteriöser Manier äußerte sich weder die ehemalige Wuppertalerin noch der sonst so redefreudige Julian zu den nun heißer werdenden Gerüchten. Der war am Sonntag nämlich in ganz anderer Mission unterwegs: "Ich muss jetzt erstmal Kaffee kaufen", teilte der 29-Jährige seinen knapp 6,5 Millionen Followern mit. Die hielten sich indes noch zurück und verzichteten darauf, vergangene Posts des Traumpaars mit vermeintlichen Glückwünschen zu fluten. Julian "Julienco" Claßen Muskelprotz Julian Claßen: Freundin Tanja veröffentlicht verbotene Aufnahmen Es ist allerdings nicht der erste versteckte Hinweis, der auf eine baldige Traumhochzeit schließen lässt. Schon vor ein paar Wochen adressierte Tanjas Schwester einen Brief an die 25-Jährige mit der Anrede "Tanja Claßen" - auch im Flugzeug lag eine Grußbotschaft für "Frau Claßen" bereit. Allzu lange dürfte das Couple die Spielchen allerdings nicht mit ihren Fans spielen. Schon in der jüngeren Vergangenheit wendeten sich einige entnervte Follower ab. "Bin ich die einzige die den alten Julian vermisst?" oder "Boah fuckt die mich ab" gaben einige Userinnen und User an.

Titelfoto: Montage: Instagram/Screenshot/Tanja Makaric