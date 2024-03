Nach Liebes-Aus: Tanja Makaric angefeindet - Ex-Freund Julian "Julienco" Claßen äußert sich

Köln - Am gestrigen Dienstag schockte Julian "Julienco" Claßen (30) seine Fans. Denn der Mega-Unternehmer und Tanja Makaric (26) haben sich getrennt . Seine Anhänger machen jetzt seine Ex-Freundin dafür verantwortlich, daher nimmt er diese in Schutz.

Tanja Makaric (26) und Julian "Julienco" Claßen (30) haben sich nach fast zwei Jahren getrennt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/julienco_, Screenshot/Instagram/tanjamakaric_

"Ich lese gerade viele Nachrichten und Kommentare und bin teilweise wirklich sehr schockiert", schreibt der Vater zweier Kinder in seiner Instagram-Story auf seinem Kanal und führt weiter aus: "Ihr könnt euren Frust an mir auslassen, aber bitte verschont Tanja damit."

Denn sie sei eine tolle Frau und habe die teils respektlosen Nachrichten, die sie erhalten habe, nicht verdient. "Ich distanziere mich komplett von bösen Hassnachrichten und bitte all die Menschen, die sie jetzt unüberlegt beleidigen, mir zu entfolgen. So etwas geht wirklich gar nicht und [solche] Menschen möchte ich nicht in meiner Community haben", so der 30-Jährige.

Es sei immer zu bedenken, wie verletzend Worte sein können und was man damit anrichten könne.

Allerdings hat der Ex-YouTuber nicht nur negative Mitteilungen erhalten, wie er preisgibt: "Natürlich lese ich auch einige positive, aufbauende und liebevolle Kommentare und Nachrichten, dafür möchte ich mich von Herzen bedanken."