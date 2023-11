Nach zwei Jahren Pause: Julian Claßen schockt Fans mit YouTube-Comeback!

Miami/Köln - Er ist zurück! Influencer Julian Claßen (30) hat sich am Donnerstag nach zwei Jahren Pause erstmals wieder auf YouTube zu Wort gemeldet. Die Gründe für sein Fehlen lieferte der Ex von Bianca Claßen (30) gleich mit.

Darauf kam der Sonnyboy auch selbst zu sprechen. "Ich möchte einfach wieder meiner Leidenschaft nachgehen. (...) In den letzten zwei Jahren haben viele Veränderungen stattgefunden - auch privat. Das muss ich euch nicht erklären", führte "Julienco" aus.

Anders als noch im Video zuvor, in dem er mit Ex-Freundin Bibi im Auto gesessen hatte, hat sich im Leben des zweifachen Papas einiges verändert.

Mit den Worten "Ich bin zurück" lud der Blondschopf und gebürtige Kölner nach knapp zweijähriger YouTube-Abstinenz am gestrigen Donnerstag sein neuestes Video hoch.

Auf Instagram zeigt sich der Influencer ganz innig mit Freundin Tanja Makaric. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Julian Claßen

Jetzt also wieder YouTube! Ob sich der Weltenbummler dort aber wieder regelmäßig präsentiert: unklar!

"Ich weiß nicht, ob ich hier wieder komplett am Start bin. Habe mir in der Vergangenheit persönlich großen Leistungsdruck gesetzt", gab Julian klipp und klar zu verstehen.

Fraglich also, ob sich der 30-Jährige in Zukunft diesem Druck hinter den Kulissen ein zweites Mal aussetzen will. Sein Comeback hatte er aber eigentlich schon früher geplant!

"Ich habe schon vor eineinhalb Monaten mit Tanja auf den Malediven gevlogt", gab er zu. Ganz persönliche Gründe hätten das Video dann aber zerschlagen... "Ich habe es mich einfach nicht getraut hochzuladen, weil wir in der letzten Zeit viel kritisiert wurden."

Sämtliche Zweifel am Upload des Videos schienen ihm seine knapp vier Millionen YouTube-Follower allerdings binnen weniger Minuten zu nehmen. Innerhalb kürzester Zeit sprang das Comeback-Video auf Rang zwei der YouTube-Trends.

Seine Fans scheinen aufgrund der Rückkehr offenbar ganz aus dem Häuschen!