Muskelprotz Julian Claßen: Freundin Tanja veröffentlicht verbotene Aufnahmen

Köln – Tanja Makarić (26), Julian Claßens (29) neue Freundin, teilte am Wochenende heimlich aufgenommene Fotos ihres Liebsten - von sich teilt der YouTuber nie derartige Fotos. Doch Tanja schien eine Sondererlaubnis erhalten zu haben.

Julian Claßen (29) hat in den vergangenen Monaten ordentlich an Muskelmasse zugelegt. © Montage: Screenshot/Instagram/tanjamakaric_

Am grauen Sonntag schwelgte die einstige Profi-Schwimmerin in Erinnerungen und teilte Schnappschüsse sowie kurze Clips ihres Malediven-Urlaubes mit ihren inzwischen mehr als 670.000 Followern.

"Glaube wir brauchen alle mal schöne Bilder zur Abwechslung", schrieb sie. Und so folgten unzählige Schnappschüsse aus dem Paradies: weiße Sandstrände, türkisfarbenes Wasser, frische Kokosnüsse, exotische Tiere und muskelbepackte Arme. Moment, Letzteres gehört eher weniger in die Natur, hatte sich aber in Tanjas Story "verirrt".

Die Fotos schienen heimliche Aufnahmen ihres Angebeteten zu sein und stürzten Tanja offenbar in wilde Tagträume. Denn Julian hatte in den vergangenen Monaten mächtig an Muskelmasse zugelegt.

Bizeps, Trizeps und Schultern des YouTube-Stars können sich sehen lassen, und Tanja wollte die Erfolge scheinbar mit den Fans teilen.

"Darf sowas nie posten. Aber musste jetzt mal sein", verteidigte sie sich und teilte eine Nahaufnahme der dicken Oberarme ihres Freundes.