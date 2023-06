Julian Zietlow geht auf Alinas Familie los: Auch Anwälte können ihn nicht bremsen

Der Streit um das Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter geht in die nächste Runde und diesmal holt Julian Zietlow zum Rundumschlag gegen Alinas Familie aus.

Von Thorben Gotthardt

Berlin - Rosenkrieg 2.0: Der Streit um das Sorgerecht für die gemeinsamen Töchter Lilly (6) und Liv (1) geht in die nächste Runde und diesmal holt Julian Zietlow (38) zum Rundumschlag gegen die Schulte im Hoffs aus.

Julian Zietlow (38) hat bei Instagram mit der Familie seiner Ex Alina Schulte im Hoff (36) abgerechnet. © Screenshot/Instagram/julianzietlow (Bildmontage) Er hatte es angekündigt: "Masken werden fallen", und der 38-Jährige machte seine Drohung wahr. Vorab sei erwähnt, dass es sich hierbei nur um Aussagen Zietlows handelt, deren Wahrheitsgehalt nicht überprüft werden können. Diesmal redete er sich so richtig in Rage und ließ kein gutes Haar an Alinas (36) Familie. Vater Dirk nahm er dabei zwar explizit aus, der einer der liebsten Menschen sei, aber seiner Meinung nach schlichtweg zu lieb für die Mutter der 36-Jährigen, die der Skandal-Influencer eine "absolute Rabenmutter" nannte. Martina, so ihr Name, sei im Prinzip dafür verantwortlich, dass Alina eine "Hardcore-Narzisstin" geworden sei. Als Erstgeborene hätte die 36-Jährige von ihrer Mutter "nur auf die Fresse bekommen, nur Neid, nur Hass von der Alten". Promis & Stars Katie Price vor den Augen ihrer Kinder sexuell missbraucht! Alina sei daher ein wahrer Kontrollfreak, die "sich, ihre Emotionen, ihre Kinder, mich, alle möglichen Sachen kontrollieren" müsse, "weil sonst platzt das Universum, man muss alles unter Kontrolle halten". Obendrein bezeichnete er sie als "Heuchlerin".

Julian Zietlow lässt an Familie Schulte im Hoff kein gutes Haar

Julian Zietlow watscht Alinas jüngere Schwester Alexandra Schulte im Hoff als "kleine verwöhnte Göre" ab

Alexandra Schulte im Hoff (30, l.), die jüngere Schwester von Alina Schulte im Hoff (r.), hat von Julian Zietlow eine verbale Abreibung bei Instagram bekommen. © Screenshot/Instagram/its_a_l_e_x, Screenshot/Instagram/alina_schulte_im_hoff (Bildmontage) "Guckt bitte mal auf Eure eigene Familie. Jeden Sonntag zu dieser Psycho-Tante zu fahren, die Lilly fertig macht jedes Mal und Alina nicht einmal die Fresse gegenüber ihrer Mutter aufmachen kann, um zu sagen: Lass mein Kind in Ruhe!", beschwerte er sich. Auch Alinas Schwester Alexandra (30) bekam ihr Fett weg: Sie kanzelte Zietlow als "kleine verwöhnte Göre" ab, die obendrein undankbar sei, obwohl er ihr so viel im Leben ermöglicht habe. "Ich habe Deinen scheiß Weg geebnet, dass Du Dir das alles leisten kannst!", ließ er sie wissen und stellte sie zudem als Lügnerin dar. "Ich wollte das alles komplett ohne Anwälte machen", erklärte der Gründer von "Rocka Nutrition" im Zusammenhang mit dem Sorgerechtsstreit. Dunja Hayali So leidet Dunja Hayalis Golden Retriever "Eben gerade hatte ich ein Gespräch mit dem Anwalt, der ruft mich an und sagt: 'Herr Zietlow, bitte machen Sie nichts mehr, was gegen Sie verwendet werden könnte!', vom Richter oder Jugendamt oder sonst was", schilderte Julian.

Julian Zietlow liebt insbesondere seine Tochter Lilly abgöttisch

Julian Zietlow will keine Besuche unter Aufsicht bei seinen Töchtern: "Dann nicht!"