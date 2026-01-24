Junge oder Mädchen? "Let's Dance"-Star äußert sich zum Geschlecht des zweiten Kindes

Düsseldorf - Renata und Valentin Lusin (beide 38) erwarten aktuell ihr zweites Kind. Was das Geschlecht angeht, wollen sich die beiden " Let's Dance "-Stars jedoch überraschen lassen. Valentin hat aber einen Wunsch.

Valentin Lusin (38) hat einen Wunsch, was das Geschlecht des zweiten Kindes angeht. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich wünsche mir hauptsächlich, das ist das Wichtigste, ein gesundes Kind", so der gebürtige Russe im Interview bei "BUNTE.de"

Aber es gibt auch Uneinigkeit innerhalb der kleinen Familie. Der Grund: Bekommt ihre Tochter Stella (1) eine Schwester oder einen Bruder?

"Ich glaube, dass ich mir ein bisschen mehr einen Jungen wünsche, Renata aber ein bisschen mehr ein Mädchen", gesteht der 38-jährige Profitänzer.

Aufklärung gibt es dann in wenigen Tagen. Denn am 1. Februar steht im neuen Zuhause die große Gender Reveal Party an.

Doch egal was es wird, wichtig ist, dass es der werdenden Mutter und dem Ungeborenen gut geht. "Renata ist topfit", verrät Valentin und ergänzt: "Es ist eine tolle Schwangerschaft."

Für das glückliche Paar ist es die zweite Schwangerschaft mit positivem Verlauf. Wie Valentin preisgibt, laufe diese mit einem Kleinkind nebenher einfach nur mit. "Was nicht heißt, dass sie weniger wichtig ist", macht er klar.