Junger YouTube-Star tot entdeckt: Jetzt ist klar, woran er verstorben ist

Alles in Kürze

Der US-YouTuber "P2istheName" verstarb im März 2025 im Alter von 26 Jahren. © Instagram/p2isthename

Wie die Gerichtsmediziner des County von Los Angeles am Dienstag bekannt gaben, verstarb Enewally an einer plötzlichen Herzfunktionsstörung - Herzstillstand!

Diesen habe er aufgrund einer solitären Herzklappen-Verdickung erlitten, hieß es. Der Tod sei auf natürliche Weise eingetreten.

Der YouTuber wurde am 14. März bewusstlos in einer Poststelle innerhalb seiner Wohnung aufgefunden und am Nachmittag (Ortszeit) von der Feuerwehr für tot erklärt.

Enewally begann seine YouTube-Laufbahn im Mai 2011.