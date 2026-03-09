Nach romantischem Dinner-Date: Justin Bieber rastet aus und wirft mit Flasche nach Fotografen

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Da hatte jemand ganz offensichtlich keine Lust darauf, Fotos zu machen: Justin Bieber (32) wurde am Freitagabend dabei gefilmt, wie er in einer Tiefgarage die Nerven verlor.

Justin Bieber (32) ist alles andere als gut auf Paparazzi zu sprechen. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Zuvor war er mit seiner Ehefrau, Hailey Bieber (29), in einem Restaurant namens "Sushi Park" in West Hollywood gewesen, um dort ein romantisches Dinner zu genießen. Doch als die beiden den Heimweg antraten, kippte die bisher so ausgelassene Stimmung der beiden recht schnell.

Während das Pärchen die Garage betrat, um auf das Auto zuzugehen, entdeckten sie bereits die Paparazzi, die nur darauf warteten, den perfekten Schnappschuss zu erlangen.

Zu viel für den Mega-Star. Genervt kletterte er in seinen Wagen, schnappte sich dort eine halb volle Wasserflasche und schleuderte sie den Fotografen entgegen.

Anschließend verriegelte er die Tür des SUV, wie ein Video zeigt, das TMZ vorliegt.

Getroffen hat er zwar niemanden. Eine Sache stellte er mit dieser Aktion jedoch klar: Dem "DAISIES"-Sänger war an diesem Tag nicht zu spaßen zumute.