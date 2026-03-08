Seltene Einblicke: Hailey Bieber enthüllt ihr Geheimnis für eine Traumfigur
USA - Hailey Bieber (29), die Ehefrau von Justin Bieber (32), offenbart ihren Fans einen seltenen Einblick, wie sie ihre schlanke Figur hält.
Am Samstag teilte das 29 Jahre alte Model in ihrer Instagram-Story einen kurzen Clip, der sie beim Training mit der bekannten Promi-Fitnesstrainerin Kirsty Godso zeigt.
In dem Video ist Hailey in einem hellgrauen Sport-BH und einer bequemen Jogginghose zu sehen.
Sie absolviert Hüftheben mit einer Kurzhantel - eine gezielte Übung für Bauch und Po - während sie sich zwischen zwei Bänken in der Luft stützt.
Über dem Clip schrieb Hailey, dass sie mitten in einem "Saturday Po-Kick" sei.
Mit beeindruckender Körperspannung zeigt sie, dass hinter ihrer schlanken Figur konsequentes Training und ein durchdachtes Fitnessprogramm stehen.
Fans loben immer wieder die Figur der 29-Jährigen in den Kommentaren unter ihren Beiträgen und lassen sich davon inspirieren.
Titelfoto: Instagram/Screenshot/haileybieber