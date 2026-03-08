Seltene Einblicke: Hailey Bieber enthüllt ihr Geheimnis für eine Traumfigur

USA - Hailey Bieber (29), die Ehefrau von Justin Bieber (32), offenbart ihren Fans einen seltenen Einblick, wie sie ihre schlanke Figur hält.

Mit einer Kurzhantel trainierte Hailey Bieber gezielt ihren Po. © Instagram/Screenshot/haileybieber

Am Samstag teilte das 29 Jahre alte Model in ihrer Instagram-Story einen kurzen Clip, der sie beim Training mit der bekannten Promi-Fitnesstrainerin Kirsty Godso zeigt.

In dem Video ist Hailey in einem hellgrauen Sport-BH und einer bequemen Jogginghose zu sehen.

Sie absolviert Hüftheben mit einer Kurzhantel - eine gezielte Übung für Bauch und Po - während sie sich zwischen zwei Bänken in der Luft stützt.

Über dem Clip schrieb Hailey, dass sie mitten in einem "Saturday Po-Kick" sei.