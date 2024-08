Hailey und Justin Bieber: Ist das Baby etwa schon da?

Fans munkeln: Ist das Bieber-Baby schon auf der Welt? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/haileybieber

Über weitere Details wie den Namen oder das Babygeschlecht lassen die Biebers ihre Fans ebenfalls im Dunkeln.

Deshalb werden einige Anhänger selbst aktiv. So wollen einige Follower anhand einer Bilderreihe auf Instagram herausgefunden haben, dass Hailey ein Mädchen bekommt.

Wegen des Satzes "Little cherry blossoms on my nails little cherry blossom in my belly" (zu Deutsch: kleine Kirschblüten auf meinen Nägeln, kleine Kirschblüte in meinem Bauch) glauben einige sogar den Namen des Babys erraten zu haben.

Ob Hailey und Justin ihr Kind "Cherry" oder "Blossom" nennen oder ob es sogar schon auf der Welt ist, steht jedoch weiterhin in den Sternen.