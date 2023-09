Hollywood-Star in Love: Aniston-Ex liebt diese 29-Jährige!

New York City - Eine Zeitlang galten sie als echtes Traumpaar in Hollywood: Jennifer Aniston (54) schien in Justin Theroux (52) endlich ihren Mann fürs Leben gefunden haben. Doch die Ehe scheiterte nach wenigen Jahren. Und auch wenn es zuletzt sogar Gerüchte um ein Liebes-Comeback gegeben hatte, scheint Theroux sein Herz nun an eine deutlich jüngere Schauspiel-Dame verloren zu haben.

Jennifer Aniston (54) und Justin Theroux (52) waren mehr als sechs Jahre lange ein Paar. © PASCAL LE SEGRETAIN / AFP

Aniston ("Friends") und Theroux ("Mulholland Drive", "3 Engel für Charlie – Volle Power") sollen trotz ihrer Trennung zwar noch gute Freunde sein - mehr allerdings auch nicht!

Der 52-Jährige hingegen scheint wieder schwer verliebt zu sein - in eine deutlich jüngere und deutlich unbekanntere Kollegin, als es seine Ex-Frau ist. Die 29-jährige Nicole Brydon Bloom soll es dem US-Amerikaner angetan haben.

Wie unter anderem die Kronen Zeitung berichtete, wurden die beiden Schauspieler bei einem Date im Restaurant Altro Paradiso in New York City beobachtet. Beide schienen sich prächtig miteinander zu verstehen, so wurde viel gelacht und der ein oder andere verliebte Blick ausgetauscht.

Doch es blieb nicht nur beim romantischen Dinner! Denn später am Abend sollen der Hollywood-Star und die 29-Jährige sogar beim Knutschen in einem Hausflur gesehen worden sein, nachdem sie zuvor Arm in Arm durch die Straßen der Weltmetropole gelaufen waren.