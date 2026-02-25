 5.188

Liebes-Bombe geplatzt: Dieser "Sommerhaus"-Star ist nach Ehe-Drama frisch vergeben

Ein Jahr nach der Medien-Schlammschlacht mit ihrem Ex-Mann strahlt diese einstige "Sommerhaus der Stars"-Bewohnerin wieder über beide Ohren.

Von Maurice Hossinger

Osnabrück - Ein Jahr nach der medienwirksamen Trennung vom Vater ihrer Kinder schwebt Justine Dippl (36) wieder auf Wolke Sieben.

Mitte 2023 hatte Justine Dippl damals noch mit Ex-Mann Arben Zekic am "Sommerhaus der Stars" teilgenommen.
Mehr als zwei Jahre ist es inzwischen her, dass sie mit ihrem Ex-Mann im "Sommerhaus der Stars" um Preisgeld und gutes Image gekämpft hat.

Jetzt ist sie frisch verliebt und glücklicher als je zuvor. Am Mikro von "Blitzlichtgewitter" rückte die ehemalige "Miss Osnabrück" ganz frisch mit der Sprache heraus und verriet, in einer neuen Beziehung zu sein.

"Ich hab ein ganz großes Geheimnis", kündigte die 36-Jährige vielsagend an, ehe Aushilfs-Host Christina Grass ihr voller Vorfreude mitten in die Parade fuhr. "Hast du einen neuen Freund?" hakte die Ex von Marco Cerullo (37) ein, ohne die finale Antwort zu wissen.

Mit einem kleinen Schock verriet Justine: "Toll... Ja." Das anschließende Gelächter lockerte die Situation aber in Windeseile. "Oh mein Gott", freute sich Christina für ihre Gesprächspartnerin.

Justine Dippl behält Details zu neuem Freund geheim

Der Realitystar scheint die Privatsphäre ihres neuen Freundes offensichtlich stark schützen zu wollen.
Für Dippl ist es nach der heftigen Schlammschlacht mit Ex-Mann Arben Zekic (30) die erste neue Liebe. Vom Vater ihrer beiden Kinder hatte sich die Osnabrückerin fast genau vor einem Jahr (Mitte Februar) medienwirksam getrennt und kein gutes Haar an der gemeinsamen Zeit gelassen.

Der Realitystar - der in diesem Jahr wieder häufiger im TV stattfinden wolle - hatte kurz nach der Trennung davon gesprochen, viel zu lange mit sich habe spielen lassen. "Ich nehme mein Leben in die Hand, setze meine Grenzen und lasse nur noch das zu, was mir guttut."

Nach einem Jahr Rückkehr zu sich selbst und intensiven Single-Monaten ist die 36-Jährige jetzt also wieder verliebt.

Interessante Hintergrundinfos rund um den Namen ihres Neuen, den Ort des Kennenlernens oder wie lange sie schon wieder in festen Händen sei, verriet Justine aber nicht.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Justine Dippl

