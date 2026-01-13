Kader Loth teilt gegen Yvonne Woelke aus: "Pass auf, mit wem du dich anlegst!"

Berlin - Zwischen Kader Loth (53) und Yvonne Woelke (46) eskaliert der Zoff! Auslöser war ein Video, in dem Yvonne behauptet, Kader und ihr Ex Ismet Atli (55) würden ihre Trennung nur vortäuschen.

Kader Loth (53, l.) teilt via Instagram heftig gegen Yvonne Woelke (46) aus. © Bildmontage: Jens Kalaene/dpa, Tobias Schwarz/AFP

Zuvor hatten Ismet Atli und Reality-Star Eric Sindermann (37) in einem Video angedeutet, zwischen Yvonne und Eric könne mehr laufen. Zwar stellte Ismet wenig später klar, dass es sich dabei lediglich um einen Witz gehandelt habe, doch Yvonne legte nach und behauptete öffentlich, Kader Loth und Ismet hätten ihre Trennung nur gefakt.

Eine Aussage, die Kader völlig auf die Palme brachte. In ihrer Instagram-Story richtete sie daraufhin deutliche Worte an Yvonne: "Pass auf, mit wem du dich anlegst, Mädel!"

Kaum sei sie nicht in Deutschland, werde ihr in den Rücken gefallen, schimpfte die Reality-TV-Ikone und forderte Yvonne auf, "ganz kleine Brötchen zu backen".

Zwar kenne sie Yvonne schon lange und habe nie ein Problem mit ihr gehabt, doch Lügen über sie und ihre Beziehung zu verbreiten, gehe gar nicht.