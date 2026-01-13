Kader Loth teilt gegen Yvonne Woelke aus: "Pass auf, mit wem du dich anlegst!"
Berlin - Zwischen Kader Loth (53) und Yvonne Woelke (46) eskaliert der Zoff! Auslöser war ein Video, in dem Yvonne behauptet, Kader und ihr Ex Ismet Atli (55) würden ihre Trennung nur vortäuschen.
Zuvor hatten Ismet Atli und Reality-Star Eric Sindermann (37) in einem Video angedeutet, zwischen Yvonne und Eric könne mehr laufen. Zwar stellte Ismet wenig später klar, dass es sich dabei lediglich um einen Witz gehandelt habe, doch Yvonne legte nach und behauptete öffentlich, Kader Loth und Ismet hätten ihre Trennung nur gefakt.
Eine Aussage, die Kader völlig auf die Palme brachte. In ihrer Instagram-Story richtete sie daraufhin deutliche Worte an Yvonne: "Pass auf, mit wem du dich anlegst, Mädel!"
Kaum sei sie nicht in Deutschland, werde ihr in den Rücken gefallen, schimpfte die Reality-TV-Ikone und forderte Yvonne auf, "ganz kleine Brötchen zu backen".
Zwar kenne sie Yvonne schon lange und habe nie ein Problem mit ihr gehabt, doch Lügen über sie und ihre Beziehung zu verbreiten, gehe gar nicht.
Kader schießt nicht nur gegen Yvonne – auch Ismets Kumpel Eric Sindermann bekommt sein Fett weg
"Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen", stellte Kader klar und forderte Yvonne auf, sich lieber um die eigenen "Leichen im Keller" zu kümmern – eine deutliche Anspielung auf die angebliche Beziehung zu Peter Klein (58).
Auch Eric bekam sein Fett weg: Sein Verhalten sei "nicht loyal" und es gehe nicht, Ismet öffentlich zu instrumentalisieren und in ein schlechtes Licht zu rücken.
Ismet nahm seinen Freund zunächst noch in Schutz und entschuldigte sich für die Situation, räumte jedoch ein: "Eric schiebt mich in eine komische Bahn."
Eric selbst widersprach auf Instagram, er habe Ismet zu nichts gezwungen. Abschließend betonte Eric: "Ich weiß, du schätzt Kader immer noch, aber du hast jetzt dein eigenes Leben."
Titelfoto: Bildmontage: Jens Kalaene/dpa, Tobias Schwarz/AFP