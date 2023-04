"Kleines Wunder": "Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco ist erstmals Mutter geworden!

Kaley Cuoco (37) ist überglücklich: Sie ist zum ersten Mal Mama geworden! © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Dies verkündete die 37-Jährige am gestrigen Samstag voller Stolz auf ihrem Instagram-Account.

"Wir stellen vor: Matilda Carmine Richie Pelphrey, das neue Licht unseres Lebens", erklärte sie in der Bildunterschrift und teilte dazu einige Bilder ihrer neugeborenen Tochter.

Das kleine Mädchen erblickte am 30. März, also vergangenen Donnerstag, das Licht der Welt.

"Wir sind überglücklich und dankbar für dieses kleine Wunder", fügte Cuoco hinzu. "Danke an die Ärzte, Krankenschwestern, Familie und Freunde, die uns in den letzten Tagen so sehr geholfen haben. Wir sind über alle Maßen gesegnet."

Anschließend wandte sie sich noch einmal an ihren Partner, den Schauspieler Tommy Pelphrey (40, "Ozark"): "Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch mehr in dich verlieben könnte, doch genau das tue ich gerade."