Sein einstiger Freund verrät: Das war der Auslöser für Kanye Wests "Niedergang"

Los Angeles (USA) - Lange Zeit waren Sänger John Legend (46) und Kanye "Ye" West (47) enge Freunde, doch nachdem der Rapper immer wieder mit umstrittenen Aussagen auf sich aufmerksam gemacht hat, distanzierte sich Legend von ihm. Nun verrät er, was der Auslöser für den "Niedergang" von West gewesen sein soll.

Sänger John Legend (46) ist traurig über die schockierende Entwicklung seines ehemaligen Freundes. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Im Interview mit "Sunday Times" huldigt der "All of Me"-Sänger zunächst seinem einstigen Freund, schwärmt davon, wie leidenschaftlich und talentiert er doch sei.

Der "Heartless"-Interpret und Legend hatten sogar gemeinsam an Wests Album "The College Dropout" gearbeitet, um dessen Karriere voranzutreiben, berichtet "New York Post".

Legend beschreibt ihn zudem als beinahe selbstlosen Menschen, denn Kanye West hätte nicht nur für sich selbst große Träume gehabt, sondern auch für die Menschen um ihn herum. Ihn jetzt so zu sehen, mache ihn traurig, verrät der vierfache Vater.

Doch was ist geschehen, dass der Rapper immer öfter mit antisemitischen und rechtsradikalen Parolen um sich wirft?

"Ich glaube nicht, dass wir qualifiziert sind, ihn zu psychoanalysieren. Aber nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2007 gab es definitiv einen Unterschied", so Legend.