Kanye West nimmt Vergewaltiger in Schutz und feiert Nazis: "Hitler war soooo cool"

Los Angeles (USA) - Es ist das nächste traurige Kapitel im Leben des tief gefallenen Kanye West (47)! Auf Twitter-Nachfolger X leistete der Skandal-Rapper sich in der Nacht auf Freitag einen erneuten Totalausfall: Er nahm nicht nur den in U-Haft sitzenden P. Diddy (55) in Schutz, sondern feuerte auch eine antisemitische Hasstirade ab.

Kanye West (47) drehte auf X völlig frei. © dpa/PI via ZUMA Press Wire | Javier Rojas

Rapper Sean Combs, alias P. Diddy oder auch Puff Daddy, sitzt seit September vergangenen Jahres im Knast. Unter erdrückender Beweislast wird ihm ab Mai der Prozess wegen sexuellem Missbrauchs (auch an Minderjährigen) gemacht. Doch Kanye will seinen Kollegen in Freiheit sehen.

"FREE PUFF", schrieb er am Freitagabend (Ortszeit) auf X. "Bitte befrei meinen Bruder Puff", richtete er wenig später seine Worte direkt an US-Präsident Donald Trump (78). Anderen Stars warf er vor, "zuzusehen, wie unser Bruder verrottet" und "kein Wort" dazu sagen.

Wenige Stunden später folgte die völlige Eskalation. In einem längeren, in Großbuchstaben geschriebenen Post polterte Kanye am Freitagmorgen (Ortszeit) unter anderem: "Jede jüdische Person, die mit mir Geschäfte macht, muss wissen, dass ich keinen Juden mag und keinem Juden vertraue." Der 47-Jährige betonte, das Ganze in komplett nüchternem Zustand zu schreiben.

"Ich kann so oft Jude sagen, wie ich will und ich kann so oft Hitler sagen, wie ich will", führte der Ex-Mann von Kim Kardashian (44) seinen antisemitischen Ausfall in einem weiteren Post fort.

Doch damit nicht genug: "Ich werde es normalisieren Hitler zu sagen, genauso wie die es normalisieren darüber zu reden, N***er zu töten."