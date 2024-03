Kanye West filmt seine Frau im Bett: User achten aber nur auf dieses Detail

In einem Video von Rapper Kanye "Ye" West (46) sieht man seine Frau Bianca Censori (29) in ihrem Bett liegen. © Screenshot/Instagram/Ye

Es scheint, als wären die beiden einfach süchtig nach Schlagzeilen: Während sich die Medien in den vergangenen Monaten vor allem über die freizügigen Outfits der australischen Architektin und die merkwürdigen vermummten Auftritte des Rappers das Maul zerrissen haben, bietet der aktuelle Post des 46-Jährigen erneut Stoff für Lästereien.

Kanye West, der nur noch unter dem Namen "Ye" auftritt, filmte seine Frau Bianca vor drei Tagen im Schlafzimmer, genauer gesagt im Bett des Paares.

Man sieht die 29-Jährige in einem weißen Spitzen-Bodysuit in der Mitte des Bettes liegen, in ihrer Hand ein Smartphone, das ihr Gesicht verdeckt, an ihren Füßen weiße High Heels, die farblich mit ihrer Kleidung zusammenpassen. Im Hintergrund hört man den Verkehr einer Straße in der Nähe.

Sonst passiert recht wenig in dem Video, das nur wenige Sekunden lang ist.