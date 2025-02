Nach Nackt-Skandal: Das sagt Kanye West zum Grammy-Auftritt seiner Frau

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Am Montag sorgten Kanye "Ye" West (47) und Bianca Censori (30) für reichlich Aufmerksamkeit auf dem roten Teppich der Grammy-Awards, als die 30-Jährige plötzlich alle Hüllen fallen ließ. Anschließend hagelte es mächtig Kritik, was der Rapper nun zum Anlass nahm, um seine Ehefrau in Schutz zu nehmen.