Karina Wagner ist genervt: "Kann ich Ihnen nicht garantieren!"

Lüneburg – Die Teilnehmerin des RTL-Formats "Prominent getrennt" Karina Wagner (27) war am Mittwochabend dezent genervt und teilte das mit ihren Followern. Zweimal schien sie wegen ihres Fluges von Hamburg nach Mallorca in der Warteschleife zu hängen. Dabei hätte sie auch einfach die Nachrichten verfolgen können.

Der Grund: Ihr geplanter Flug nach Mallorca am Donnerstag. In ihrer Story erzählte sie, dass sie ja nur habe wissen wollen, ob ihr Flieger von Hamburg nach Mallorca starten werde. "Das kann ich Ihnen nicht garantieren", sei die Antwort des Hotline-Personals gewesen. Mit dieser Aussage schien die 27-Jährige sichtlich unzufrieden gewesen zu sein.

"So, ich war gerade einfach 28 Minuten in der Warteschleife, für ein Gespräch das zirka 30 Sekunden ging", beschwerte sich die Ex-Kandidatin von "Bachelor in Paradise", Karina Wagner, bei ihren 103.000 Followern am Mittwochabend auf Instagram .

Wird der Reality-Star Karina Wagner (27) am Donnerstag irgendwie nach Mallorca kommen? © Screenshot Instagram/ Karina Wagner (Bildmontage)

Das war's aber noch nicht! Karina startete einen zweiten Versuch und verbrachte sogar noch länger in der Warteschlange des Fluganbieters. "40 min in der Warteschleife und kein Ende in Sicht", beschwerte sie sich erneut in einer Story-Sequenz.

Zwar habe sie inzwischen die Information erhalten, ihr Flug würde dann ab Bremen starten, der Rückflug allerdings wie geplant in die Hansestadt gehen. Für die 27-Jährige eine Vollkatastrophe: "Mein Auto würde also in Bremen stehen und aus HH komme ich dann auch nicht mehr weg."

Den Zug am Donnerstagmorgen von Lüneburg nach Bremen zu nehmen, komme für Karina aber auch nicht infrage. "Zug ist auch keine Alternative", denn schließlich würde sie dann anstatt einer Stunde und 20 Minuten ganze fünf Stunden brauchen. Sie sei jetzt, wie sie schrieb, "dezent genervt von allem gerade".

Dass neben ihr auch viele andere Reisende die kommenden Tage von Flugausfällen und Verschiebungen betroffen sein werden, schien ihr nicht so wirklich klar zu sein.

Dabei hätte sie doch einfach die aktuellen Nachrichten dazu lesen können. Denn wie auch TAG24 berichtete, hatte Verdi erneut zu Warnstreiks an mehreren deutschen Flughäfen zwischen Mittwoch und Freitag aufgerufen.