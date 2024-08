Karsten Speck verbrachte Corona-Zeit in Psychiatrie: "War gut und heilsam"

"Ich wollte einen Schlüssel finden, um mich wieder zu motivieren", begründete Speck seine Entscheidung, sich in eine psychiatrische Klinik einzuweisen. Am Ende sollte sich dieser Schritt als goldrichtig erweisen.

"Ich litt an Spinalkanalstenose, hatte Aussetzer in der rechten Hand. Ich konnte nicht mehr schreiben und Klavier spielen – für mich als Künstler eine Katastrophe", erinnerte sich der gebeutelte TV-Star.

Dem vorausgegangen waren einige gesundheitliche Probleme. So wurde Speck an der Halswirbelsäule operiert und verlor dadurch sogar kurzzeitig seine Stimme.

Karsten Speck ist wieder als Arzt in der Serie "Die Spreewaldklinik" zu sehen. © Hardy Spitz/SAT.1/dpa

"Ich habe gelernt, wie ich Dinge wieder in die richtige Bahn lenken kann, fand neben der Motivation meinen Humor wieder und kann seitdem viel besser unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem im Leben", erklärte der 64-Jährige.

Unverzichtbar war in dieser Zeit für den früheren "Ein Kessel Buntes"-Moderator die Unterstützung von vertrauten und lieben Menschen.

"Ohne Menschen wie meinen Bruder und meine Lebensgefährtin hätte das nicht geklappt", stellte Speck klar.

Die schweren Zeiten hätten ihn und seine Partnerin noch weiter zusammengeschweißt, sagte er. "'In guten wie in schlechten Zeiten' sagt sich immer so leicht, aber wenn es darauf ankommt, erweisen sich diese Worte in Beziehungen oft als Schall und Rauch. Für uns war meine Krise ein Lackmustest, den wir bestanden haben."

Am morgigen Donnerstag, 29. August, feiert Karsten Speck übrigens sein TV-Comeback. In der Krankenhaus-Serie "Die Spreewaldklinik" auf SAT.1 spielt er den Kinderarzt Dr. Wehmut.