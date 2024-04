01.04.2024 07:03 Kate Merlan hat keine Ahnung, wann Ostern ist: "Hauptsache, die Deko steht"

Wer weiß wann Ostern ist? TAG24 hat den Promis auf den Zahn gefühlt und wollte wissen, was an den Feiertagen so los ist.

Von Alice Nägle

Hamburg - Manche wissen es, manche nicht: Wann ist in diesem Jahr eigentlich Ostern? Diese Frage entgegnete uns der ein oder andere Promi, als wir wissen wollten, was sie über die Feiertage so treiben. Wann ist eigentlich Ostern? Carina Spack (27, l.) und Kate Merlan (37) sind wohl beide an Ostern nicht da. © Alice Nägle/TAG24 Die Reality-Sternchen Carina Spack (27) und Kate Merlan (37) freuen sich mehr oder weniger auf die Osterfeiertage. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin Spack sei in diesem Jahr zwar nicht da, verriet uns aber, wie ein klassisches Osterfest bei ihr in den vergangenen Jahren aussah. "Immer ganz klassisch mit der Familie frühstücken und beisammen sitzen. Eier suchen habe ich früher tatsächlich immer gerne gemacht, jetzt suchen wir andere Eier", so die 27-Jährige, die offenließ, wo man sie über die Feiertage antreffen könnte und welche Eier sie wirklich meint. Promis & Stars Schamhaare auf dem Kopf? US-Rapperin Doja Cat schießt gegen ihre Fans Die "The 50"-Teilnehmerin hingegen äußerte sich ähnlich wie Entertainer Julian F.M. Stoeckel (36) und gab zu, nicht mal zu wissen, wann überhaupt Ostern ist. Dekoriert habe sie aber dennoch. "Ich bin erst aus dem Urlaub zurückgekommen und dadurch ist Ostern für mich noch sehr weit weg", erklärte sie gegenüber TAG24 bei einem Event Mitte März und ergänzte: "Ich weiß noch nicht, was ich mache, ich weiß noch nicht mal, ob ich da bin an Ostern. Hauptsache, die Deko steht. Alles andere muss ich erst mal überlegen, mal gucken, irgendwas Schönes mache ich auf jeden Fall", so das Tattoo-Model. Bei Anna Hofbauer und Marc Barthel werden Nester und Eier versteckt Marc Barthel (34) und Anna Hofbauer (35) verstecken für ihre Kinder kleine Nester und Ostereier. © Alice Nägle/TAG24 Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (35) und ihr Mann, Schauspieler Marc Barthel (34, "Notruf Hafenkante"), lassen Ostern keinesfalls ausfallen. "Ostern wird bei uns auf jeden Fall gefeiert - ich bin ja im katholischen Bayern aufgewachsen, deshalb ist Ostern schon etwas Besonderes und Wichtiges. Das möchte ich auch einfach an die Kinder weitergeben", erklärte die 35-Jährige bei der Goldhasen-Charity-Aktion gegenüber TAG24. "Es werden Ostereier und kleine Nester versteckt", ergänzte sie und betonte, dass es aber wirklich nur kleine Geschenke geben wird und sie nichts von "diesen riesigen Konsumbrocken" hält, "den manche verschenken". Die Aufmerksamkeiten ,die sie überreicht, sollen "wirklich klein, süß und mit dem ein oder anderen Brauch verbunden" sein, so die 35-Jährige. Promis & Stars Notkaiserschnitt! So geht es Gzuz' Frau nach der Geburt von Klein Kristoffer Diese Kleinigkeiten müssen aber erst mal gefunden werden, schließlich habe man auch früher schon im Hause Barthel zum Fest Ostereier gesucht.



