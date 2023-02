Jakub Jarecki und Kate Merlan zerreißen sich gegenseitig bei Instagram

Köln - Oh oh! Beim Drama-Pärchen Kate Merlan (36) und Jakub Merlan-Jarecki (27) geht es gerade auch außerhalb von " Prominent getrennt " fies zur Sache.

Wie die 36-Jährige erklärt, sei die Beziehung wegen "sehr viel Zerstörungsdrang und Verletzung von ihm" in die Richtung der blauhaarigen Influencerin in die Brüche gegangen.

Gegen seine Noch-Ehefrau zurückzuschießen, wolle er aber nicht. "Ich habe mir Gedanken gemacht und besitze die Fähigkeit, da auch einfach drüber zu stehen" - oh, ein Schuss gegen Kates derzeitige Storys? Die nutzte nämlich ihre Fragerunde bei Instagram, um über ihren Ex zu sprechen - aus ihrer Sicht ist er nämlich an allem schuld!

"Ich kann sie da aus rein emotionaler Sicht verstehen, dass sie das Ganze verletzt. Aber, erstens, wollte ich sie damit weder verletzen noch habe ich das irgendwie extra gemacht. Das so hinzustellen, das geht einfach auch nicht", erklärt der ehemalige " Temptation Island VIP "-Teilnehmer.

Zumindest waren die beiden laut Kate Merlan (36) während ihrer Beziehung treu zueinander. © Screenshot/Instagram/katemerlan

Außerdem hat der 27-Jährige seitdem versucht, seine Ex zu vergessen - und sie damit "komplett vergrault". Ein Liebes-Comeback ist also nicht in Sicht, auch wenn die Fans das wünschen würden.



"Ich möchte einfach persönlich nichts über sie sagen, was ihr schaden würde, weil ich einfach nicht so ein Mensch bin", erklärt währenddessen Jakub - dass er aber mit seiner Story genau das tut, scheint ihm nicht ganz klar zu sein.

"Das ist null in meinem Interesse, diese Sachen, privat oder was auch immer, so in den Dreck ziehen zu müssen", fügt er noch hinzu. Die Teilnahme bei "Prominent getrennt" setzt das aber irgendwie voraus, denn es geht um gescheiterte Beziehungen und die Auseinandersetzung zwischen den beiden.

"Ich hoffe, dass man das eines Tages einfach normal klären kann und Frieden herrscht bei uns", beschließt Jakub. Ganz so nette und hoffnungsvolle Worte finden Kate jedoch nicht für den Mann, den sie einst geliebt hat. Sie will "gar nichts mehr mit ihm zu tun haben", wie das Tattoo-Model in Großbuchstaben auf Instagram verkündet.

Derzeit sind beide bei "Prominent getrennt" zu sehen, was bereits vor einigen Monaten in Südafrika aufgezeichnet wurde. Die erste Folge der Show gibt es ab sofort im Stream bei RTL+ oder im Free-TV bei RTL in der Nacht von Samstag (4. März) auf Sonntag (5. März) um 0.10 Uhr zu sehen.