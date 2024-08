Kate Merlan auf 180! Deshalb bringt Jakub Jarecki sie so heftig auf die Palme

Reality-Sternchen Kate Merlan scheint ihr Single-Leben aktuell mehr als zu genießen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Kate Merlan

Noch während ihrer On-Off-Ehe waren Kate und Jakub nicht gerade für ihre ruhige und sachliche Ader bei ihren Fans bekannt.

Jetzt hat die 37-Jährige aber offenbar die Schnauze voll, will sich nicht weiter verarschen lassen und ihre Community endgültig aufklären.

Sichtlich aufgebracht meldete sich Kate am Mittwochabend bei ihren Anhängern, um ordentlich abzuledern. "Mich fuckt sein Statement so unfassbar ab, wo er alles so gut redet", steigt die Influencerin aufgebracht ein.

Mit der Wahrheit sollen seine Aussagen überhaupt nichts zu tun haben. "Ich finde das so fake und gerate privat so oft mit ihm in Konflikte, weil er meiner Meinung nach einfach nicht die Wahrheit erzählt."