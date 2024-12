Trash-Queen Kate Merlan ist scharf auf diesen Rapper: "Auf so was stehe ich"

Reality-Sternchen Kate Merlan (37) ist nach ihrer Trennung von Ex Jakub Jarecki (28) wieder auf der Suche nach einem neuen Traummann. (Archivbild) © Screenshot: Instagram/Katemerlan

Wie Kate der BILD auf ihrer eigenen Weihnachtspromi-Party in Köln verriet, sei sie nämlich aktuell total verliebt - und zwar in den ihrer Meinung nach besten Rapper Deutschlands, Finch (34).

"Ich habe mich aber bisher nicht getraut, ihm das selbst zu sagen oder ihn bei Instagram anzuschreiben", so der TV-Star. Auf der Party war der in Frankfurt/Oder geborene Rapper also nicht.

Dennoch machte Kate keinen Hehl daraus, was sie am "Rummelbums"-Interpreten so toll findet: "Der macht so auf harter Kerl und hat ein hartes Image, dahinter steckt aber ein ganz weicher Kern, glaube ich. Auf so was stehe ich total."

Zur Flirt-Offerte geäußert hat sich der angebliche Harte-Schale-Weicher-Kern Rapper Finch noch nicht. Allerdings soll der 34-Jährige aktuell Single sein.

Und das, obwohl er erst 2022 mit einer nicht bekannten Frau eine Tochter bekommen hat. Den Namen der Mutter hielt er geheim, aus der Beziehung soll aber auch nichts Längerfristiges geworden sein.