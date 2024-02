Katharina Dürr trinkt mittags Wodka: "Gleich kommen die Kinder und Mutti ist betrunken"

Hamburg - Nanu, was ist denn bei Katharina Dürr (40) los? Die " Sommerhaus der Stars "-Kandidatin zeigte sich am gestrigen Donnerstag mit einem Glas Wodka bei Instagram - um die Mittagszeit! Mit Alkoholgenuss hatte das aber nichts zu tun.

Katharina Dürr (40) zeigte sich um die Mittagszeit mit einem Glas Wodka auf Instagram. Mit Alkoholgenuss hatte das aber nichts zu tun. © Fotomontage: Instagram/katharina_duerr_

Der Reihe nach. Zunächst meldete sich die zweifache Mutter mit folgenden Worten bei ihren rund 21.500 Followern: "Ok, tschau. Absturz! Das ist für mich das Schlimmste, was passieren kann! Wo sind meine Herpes-Tabletten? Ich nehme 'nen ganzen Blister!"

Anschließend klärte sie ihre Fans auf: "Ich habe mir direkt nach dem Sport einen Shake gemacht ... in einem Becher, der in der Küche stand. Ich habe es jetzt schon getrunken, hatte mich aber noch gewundert, warum der Becher einmal ausgespült worden war."

Weiter führte sie angeekelt aus: "Wenn ihr jetzt ein paar Storys zurückgeht ... Boah, Leute! Ich schwöre, ich habe morgen Herpes." Doch was hatte es mit der Aufregung der Hamburgerin denn nun auf sich?

In einer der früheren Storys der Blondine ist zu sehen, wie Katharinas Ehemann Stephen (49) mithilfe des besagten Bechers eine große Spinne einfängt. Den Becher spülte er anschließend offenbar einmal aus, bevor er ihn draußen stehen ließ.

Zu viel für die 40-Jährige. Völlig aufgelöst wimmerte sie: "Ihr denkt, das ist ein Scherz, ne? Ich bin so ein Psycho. In meinem Kopf habe ich jetzt schon Spinnenbabys in meinem Bauch."