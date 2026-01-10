Trotz unheilbarer Krankheit: Katharina Eisenblut will ein drittes Kind
Köln/Augsburg - Ein Dreivierteljahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes träumt Katharina Eisenblut (31) bereits jetzt vom dritten Baby - und das trotz der heftigen Komplikationen im Vorjahr.
Denn unmittelbar vor der Geburt ihres jüngsten Kindes klagte sie tagelang über heftige Kopfschmerzen und massive Übelkeit, hätte sich beinahe auf eigene Faust ins Krankenhaus einliefern lassen.
Das scheint mittlerweile komplett in Vergessenheit geraten zu sein.
In einer Instagram-Story bringt die Sängerin ein drittes Baby zur Sprache, ausgerechnet in einem mit roten Herzchen und zahlreichen Konterfeis ihres Verlobten Dominic Höppner bestickten Schlafanzug.
"Der Grund, wieso ich dieses wunderschöne Outfit trage, ist, ich wollte mit dir über ein ernstes Thema sprechen. Ich wollte dich fragen, wie es aussieht mit ... Lass uns anfangen, ein Baby zu machen! Wie sieht's aus bei dir?", will die Zweifach-Mama ganz ungeniert von ihrem Zukünftigen wissen.
Katharina Eisenblut verrät keine Details zu Krankheit
Dominic Höppner von der schlüpfrigen Idee seiner besseren Hälfte ziemlich angetan, begründet seine Lust darin, dass aller guten Dinge bekanntlich drei seien. "Ja, ich finde auch. Die Kleine ist jetzt bald ein Jahr alt und ich würde mir wünschen, dass die nicht ganz so weit vom Alter entfernt sind", wirft die Sängerin ein.
Ihren Plan wolle sie offenbar lieber heute als morgen in die Tat umsetzen. Denn wie Katharina ankündigt, wolle sie ab sofort auf sämtliche Verhütung verzichten und das Schicksal entscheiden lassen.
Auch ihr Ende des Vorjahres öffentlich gemachte, unheilbare Krankheit steht ihr nach Absprache der Ärztin nicht im Weg, erklärt sie.
Unter welcher Krankheit sie genau leidet, ist bis heute nicht bekannt. Die Sängerin hüllt sich seit ihrem Statement im Oktober in Schweigen darüber.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Katharina Eisenblut