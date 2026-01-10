Trotz unheilbarer Krankheit: Katharina Eisenblut will ein drittes Kind

Köln/Augsburg - Ein Dreivierteljahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes träumt Katharina Eisenblut (31) bereits jetzt vom dritten Baby - und das trotz der heftigen Komplikationen im Vorjahr.

Zusammen mit ihrem Verlobten Dominic Höppner plant Katharina Eisenblut (31) in naher Zukunft das dritte Kind. © Screenshot/Instagram/Katharina Eisenblut

Denn unmittelbar vor der Geburt ihres jüngsten Kindes klagte sie tagelang über heftige Kopfschmerzen und massive Übelkeit, hätte sich beinahe auf eigene Faust ins Krankenhaus einliefern lassen.

Das scheint mittlerweile komplett in Vergessenheit geraten zu sein.

In einer Instagram-Story bringt die Sängerin ein drittes Baby zur Sprache, ausgerechnet in einem mit roten Herzchen und zahlreichen Konterfeis ihres Verlobten Dominic Höppner bestickten Schlafanzug.

"Der Grund, wieso ich dieses wunderschöne Outfit trage, ist, ich wollte mit dir über ein ernstes Thema sprechen. Ich wollte dich fragen, wie es aussieht mit ... Lass uns anfangen, ein Baby zu machen! Wie sieht's aus bei dir?", will die Zweifach-Mama ganz ungeniert von ihrem Zukünftigen wissen.