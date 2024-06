Katie Price: Neue Bleibe trotz Pleite kein Schnäppchen!

In der Vergangenheit sorgte Katie Price (46) unter anderem damit für Aufsehen, Gerichtstermine versäumt zu haben. © Gareth Fuller/PA Wire/dpa

In den vergangenen Monaten landete der Kontostand der Skandalnudel oftmals in den Schlagzeilen. Die bereits doppelt für pleite erklärte Katie Price (46) lebt dennoch in Saus und Braus, wie "The Sun" berichtete.

Nach den wilden Spekulationen um eine bevorstehende Zwangsräumung der "Mucky Mansion" bestätigte die 46-Jährige, ihr Anwesen in Horsham (West Sussex) nach knapp zehn Jahren zu verlassen.

Im eigenen Podcast erklärte die Skandalnudel, die Villa gehasst zu haben. Nach eigenen Angaben würde es im Haus spuken, ihre Kinder hätten sogar Geister gesehen. Denjenigen, die es kaufen würden, wünsche sie "viel Glück".

Ihr neues Haus befindet sich in Sussex und soll wohl ebenfalls ein Millionen-Anwesen sein. Fotos der Immobilie zeigen ein gepflegtes Haus mit roter Backstein-Fassade und weißem Aufbau. Im Inneren wirkt alles sehr hell und modern.



Fans der 46-Jährigen fragen sich zu Recht: Wie kann sie sich das alles leisten, wenn sie doch bankrott ist?