Katie Price vor den Augen ihrer Kinder sexuell missbraucht!

Fünffach-Mama Katie Price (45) wurde vergewaltigt. © Suzan Moore/PA Wire/dpa

Der Vorfall soll sich 2018 während der Dreharbeiten zu der Reality-Serie "My Crazy Life" in Südafrika ereignet haben, wie die 71-Jährige der britischen Zeitung The Sun zufolge in ihrem aktuellen Buch bestätigte.



Katie sei mit ihren Kindern Junior (heute 18) und Princess (heute 15) sowie der Produktions-Crew zu einer unsicheren Tageszeit in einer zwielichtigen Gegend unterwegs gewesen, als ihr Auto von mehreren Männern überfallen worden sei.

"Einer der Männer steckte seine Hände in Kates Hose und griff sie sexuell an, bevor er sie am ganzen Körper berührte und hart schlug", erinnerte sich die Mutter des Models zurück.

Besonders tragisch: Katies Kinder, die damals gerade mal 10 und 13 Jahre alt waren, mussten den sexuellen Übergriff auf ihre Mutter miterleben, während sie selbst auf dem Rücksitz von einem anderen Räuber angegriffen wurden.