Als goldenes Bonbon! Welche TV-Bekanntheit verdreht ihren Fans hier den Kopf?

Köln - In einer prachtvollen goldenen Robe hat Katja Burkard (58) ihrer Community am gestrigen Dienstag fulminant den Kopf verdreht. Einige ihrer Fans bekamen sich angesichts des Schnappschusses gar nicht mehr ein.

Und nicht nur er dürfte angesichts des Outfits große Augen gemacht haben. Auch in der Kommentarspalte des Beitrags auf Instagram tummelten sich zahlreiche Lobeshymnen.

Doch für wen hat sich die zweifache Mama so herausgeputzt? Comedian Özcan Cosar (42)! Der gebürtige Schwabe war am Dienstag bei "Punkt 12" zu Gast und plauderte mit Katja Burkard über sein neues Bühnenprogramm.

Freudestrahlend und eingepackt als goldenes "Bonbon" zeigte sich die 58-Jährige am Mittwoch auf ihrem Instagram-Profil. "#gold 🤩", schrieb das langjährige Aushängeschild des TV-Senders.

Die 58-Jährige zeigt gerne, was sie hat, und lässt ihre Fans an außergewöhnlichen Trips teilhaben. © Montage: Screenshot/Instagram/Katja Burkard

"Du bist wirklich ein Sonnenschein", "Das sieht gut aus, steht dir" oder "Eine klasse Frau! Ein echter Hingucker", waren nur wenige der durch die Bank weg positiven Kommentare.

Bei so viel Eleganz scheint die Ekel-Mutprobe - herübergeschwappt aus den USA - fast schon wieder vergessen.

Nach vermeintlichen Tipps aus der Redaktion probierte sich Katja am Dienstag am Kaffee mit Mayo aus. Initiiert wurde der "Trend" durch Quarterback Will Levis (24) von den Tennessee Titans aus der NFL.

Der Rookie schwört seit einigen Monaten auf die kuriose Symbiose aus Mayonnaise und Kaffee und schießt sich regelmäßig Unmengen Mayo in das Lieblingsgetränk vieler Deutschen.

"Das soll ein NFL-Spieler mögen", berichtete "Golden-Katja" am Dienstag. Ihre Fans hingegen feiern das jüngst gewählte Outfit. Wie schon vor rund zwei Wochen!

Da begeisterte die 58-Jährige ihre Gefolgschaft mit einem Video im Bikini aus Japan.