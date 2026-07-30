Seltenes Foto von Katja Burkard: Hier zeigt sie sich mit Tochter und Ehemann in der Öffentlichkeit
Salzburg/Köln - Diese Auftritte sind eher seltener Natur: Moderatorin Katja Burkard (61) hat sich zusammen mit Ehemann Hans Mahr (75) und einem ihrer drei Kinder in der Öffentlichkeit gezeigt.
Bereits fünf Jahre liegt der erste öffentliche Auftritt mit Tochter Marie-Therese (24) zurück. Seitdem sind zum Schutz der Privatsphäre nicht allzu viele hinzugekommen - bis jetzt.
Zusammen mit ihrem Nachwuchs und Ehemann war das RTL-Urgestein jüngst bei den Salzburger Festspielen zu Gast und scheint sich darüber derart gefreut zu haben, dass sie den Familienausflug mit ihrer Netzgemeinde teilen wollte.
"Stolze Mama! Meine Große ... Marie-Therese – auch Theater-Fan und deshalb mit Mutti und Vaddi kurz in Salzburg bei der Premiere von Peter Handkes 'Schnee von gestern – Schnee von morgen'", schreibt die 61-Jährige auf Instagram zu einem Foto von sich und ihrer Tochter.
Optisch hat sich die Moderatorin für den Kurztrip nach Österreich für einen hellen, legeren Hosenanzug samt weißem T-Shirt entschieden, ihre Haare fallen lockig und offen über ihre Schultern.
Auch Tochter Marie-Therese hat sich für die Zeit mit ihren Promi-Eltern schick gemacht und sich für eine schwarze Hose, ein schwarzes Oberteil und eine ebenfalls schwarze Jacke entschieden.
"Fazit: Es ist nicht alles schwarz und weiß", stellte ihre Mama angesichts der optischen Gegensätze humorvoll klar. Papa Hans Mahr grinste mit Kind und Ehefrau im Arm im marineblauen Anzug um die Wette.
Ihre Fans waren angesichts des unübersehbaren Mama-Glücks vollends aus dem Häuschen und hauten kräftig in die Tasten, um positive Reaktionen dazulassen.
Neben RTL-Kollegin Angela Finger-Erben (46) und ihrem Kommentar "Uhlala" schien auch Marlene Lufen (55) vom Outfit begeistert. "Wow!", hinterließ die Moderatorin in der Kommentarspalte.
Regelmäßige öffentliche Auftritte ihrer Familie bekommen die Fans aber wohl nicht zu sehen. Trotz der fast 30-jährigen Beziehung hält Katja Burkard ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus - nur sie selbst zeigt sich fast täglich im Netz.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Katja Burkard