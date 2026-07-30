Seltenes Foto von Katja Burkard: Hier zeigt sie sich mit Tochter und Ehemann in der Öffentlichkeit

Salzburg/Köln - Diese Auftritte sind eher seltener Natur: Moderatorin Katja Burkard (61) hat sich zusammen mit Ehemann Hans Mahr (75) und einem ihrer drei Kinder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Zusammen mit Ehemann Hans Mahr (75) und Tochter Marie-Therese (24) war Katja Burkard (61) neulich auf den Salzburger Festspielen. © Thomas Banneyer/dpa

Bereits fünf Jahre liegt der erste öffentliche Auftritt mit Tochter Marie-Therese (24) zurück. Seitdem sind zum Schutz der Privatsphäre nicht allzu viele hinzugekommen - bis jetzt.

Zusammen mit ihrem Nachwuchs und Ehemann war das RTL-Urgestein jüngst bei den Salzburger Festspielen zu Gast und scheint sich darüber derart gefreut zu haben, dass sie den Familienausflug mit ihrer Netzgemeinde teilen wollte.

"Stolze Mama! Meine Große ... Marie-Therese – auch Theater-Fan und deshalb mit Mutti und Vaddi kurz in Salzburg bei der Premiere von Peter Handkes 'Schnee von gestern – Schnee von morgen'", schreibt die 61-Jährige auf Instagram zu einem Foto von sich und ihrer Tochter.

Optisch hat sich die Moderatorin für den Kurztrip nach Österreich für einen hellen, legeren Hosenanzug samt weißem T-Shirt entschieden, ihre Haare fallen lockig und offen über ihre Schultern.