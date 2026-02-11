Unschöner Fauxpas: Katja Burkard verbreitet Lüge zur Kündigungswelle bei RTL

Köln - Die Kündigungswelle bei RTL hat für Schlagzeilen gesorgt. Nicht betroffen ist "Punkt 12"-Gesicht Katja Burkard (60). Die Moderatorin hat sich trotzdem dazu geäußert und dabei eine Lüge verbreitet - sodass eine Entschuldigung prompt gefolgt ist.

"Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard (60) hat eine Geschichte verbreitet, die nicht wahr ist und sich direkt öffentlich entschuldigt. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

"Hallo ihr Lieben, ich möchte was klarstellen. Und zwar geht es um den Podcast von Bettina Böttinger", beginnt die 60-Jährige das Statement auf ihrem Instagram-Profil.

Dort sei ihr etwas passiert, das man nicht machen sollte und als Journalistin erst dreimal nicht. "Nämlich etwas weitererzählen, was man nicht selbst gesehen hat", führt die zweifache Mutter aus.

Denn in dem Podcast der ehemaligen "Kölner Treff"-Moderatorin spricht Katja über den Tag, als der Kölner Privatsender bekannt gegeben hat, dass man im Zuge einer Neuausrichtung insgesamt 600 Jobs abbauen wolle.

"Zwischen 14 und 16 Uhr wurden E-Mails verschickt und dann wusstest du, du bist dabei oder du bist nicht dabei", erzählt die RTL-Ikone und führt aus, dass es "einer der schwärzesten Tage in der Geschichte von RTL" gewesen sei.

An jenem Tag seien "Leute zusammengeklappt" und es habe auch den "ein oder anderen Rettungswageneinsatz" gegeben, lässt Katja weiter wissen - doch das stimmt gar nicht!