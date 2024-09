Dritte Beauty-OP am Riecher: Katja Krasavice präsentiert neue Nase auf dem Oktoberfest

Leipzig/München - Am Samstagmittag wurde das Münchner Oktoberfest feierlich eröffnet und natürlich durfte auch der ein oder andere Promi nicht in den Zelten des beliebten Volksfests fehlen. Auch Musikerin Katja Krasavice (28) griff direkt zum Bierkrug - und führte gleich auch ihre neue Nase das erste Mal aus.

Am Samstagvormittag zeigte sie dann stolz den neuen Riecher in ihrer Instagram-Story und ließ sich im knallroten Dirndl mit üppigem Ausschnitt und schmeichelhaftem Blumenschmuck im Haar im Käferzelt ablichten.

Am Freitag meldete sich Katja noch mit einem Schnappschuss aus dem Krankenhaus bei ihren Fans auf Instagram. "Plastic Barbie hatte wieder eine Beauty-OP", schrieb sie zu dem Foto aus dem Krankenhaus-Bett. Wie sich später herausstellte, hat Katja erneut an ihrer Nase herum schnippeln lassen.

Katja Krasavice nach ihren ersten beiden Nasen-OPs. (Archivbilder) © Instagram: Katja Krasavive

Bereits mit 18 Jahren ließ sich die Blondine in Tschechien ein neues Riechorgan operieren. Hintergrund waren starke Komplexe und Mobbing ihrer Schulkameraden. "Niemand durfte mich von der Seite anschauen", so Katja in ihrem Podcast "Queen of Bitches".

"Mein Alltag war gef****. Mein Alltag hat sich darum gedreht, dass ich dachte, dass jeder immer auf meine Nase guckt." Mit der schmerzhaften OP und dem Ergebnis war die ehemalige Leipzigerin aber gar nicht zufrieden und ließ ihren Riecher noch einmal in der Türkei nachbessern. Nun also OP Nummer drei!

Optik ist ja bekannterweise Geschmacksache. Wichtig ist, dass die "ONS"-Interpretin sich in ihrem Körper wohlfühlt - und das ist bei den ersten Fotos aus München wohl eindeutig zu erkennen!