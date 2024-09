Oktoberfest eröffnet! Markus Söder sorgt beim Anstich für Novum

München - Das Münchner Oktoberfest ist eröffnet! Oberbürgermeister Dieter Reiter (66, SPD) hat am Samstag um Punkt 12 Uhr im Schottenhammel-Festzelt das erste Fass Bier mit zwei Schlägen angezapft.

Die Prognosen sehen fürs erste Wiesn-Wochenende gut aus - zumindest am Sonntag bleibt es um die 20 Grad warm. Danach soll es wieder kühler werden - und auch regnen.

Bei herbstlich milden Temperaturen und Sonnenschein waren die Wiesnwirte in festlich geschmückten Kutschen zum Festgelände gefahren.

Söder stellte beim Anzapfen eine Verbindung zur Entscheidung der Kanzlerkandidatur der Union her: Bei der Wahl zwischen Berlin und der Wiesn sei die Wiesn eben einfach besser, sagte der CSU-Chef.

Söders Ehefrau Karin Baumüller-Söder (r.) war bei der Eröffnung auch dabei. © Peter Kneffel/dpa

Schon am frühen Morgen hatten die ersten Wiesn-Fans - zumeist in Dirndl und Lederhose - an den Eingängen auf die Öffnung des Festgeländes gewartet.

Als sich die Tore gegen 9 Uhr öffneten, stürmten Hunderte im Laufschritt Richtung der Festzelte, um einen guten Platz zu ergattern.

An die sechs Millionen Besucher werden bis zum 6. Oktober zur Wiesn erwartet, die als größtes Volksfest der Welt gilt. Im vergangenen Jahr kamen zu dem auf 18 Tage verlängerten Fest 7,2 Millionen Gäste - nach der Zählung der Stadt München als Veranstalterin so viele noch nie seit Beginn der Statistik im Jahr 1980.

Den Aufbau des Fests überschattete ein tödlicher Arbeitsunfall. An der berühmten Olympia-Looping-Achterbahn wurde ein 20 Jahre alter Arbeiter bei einer Testfahrt von einem Zug erfasst, er starb im Krankenhaus. Die Bahn sollte nach der TÜV-Freigabe dennoch am Samstag eröffnen.

Erstmeldung 12.10 Uhr, Update 12.33 Uhr.