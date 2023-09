Katja Krasavice hat sich "krassestes Tattoo ever" stechen lassen

Berlin - Mehrmals hatte Katja Krasavice (27) am Mittwoch ihre Fans heißgemacht, da sie sich ein ausgefallenes Tattoo stechen lassen wolle. Am Donnerstag folgte die Auflösung.

Sie habe sich "das krasseste Tattoo ever" stechen lassen. "Es ist unter meiner Haut, ich werde es so bereuen, aber I don't give a f*ck. Ich habe mir einen QR-Code tätowieren lassen, der zu meiner OnlyFans-Seite führt", erzählt sie in einem Video .

Allerdings nicht die erste mit einem solchen Tattoo: Bereits "Ex on the Beach"-Kandidatin Anastasia (23) präsentierte in der aktuellen Staffel ihren persönlichen QR-Code.