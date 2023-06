Ex on the Beach: "Es kommt nur Scheiße aus deinem Maul!"

Auch Folge 7 von "Ex on the Beach" ist Emotionalität wieder vorprogrammiert. Es wird gekuschelt, geschrien, geweint. Und wir dürfen zuschauen!

Von Nico Zeißler

Paulina (26), wie findest du Yasins (31) Knutscherei mit Carina (23)? Okay, alles klar. © Screenshot/RTL Paulina (26) war in Folge 6 so richtig pissed auf ihren Ex Yasin (31), der vor ihren Augen turtelnd mit Carina (23) knutschte. Der Partyboy versteht das Problem nicht: "Soll ich jetzt nach Hause gehen, oder was?" Die brünette Schönheit checkt ebenso nicht, dass er es nicht checkt. "Bist du so dumm, bist du so hohl, bist du so notgeil? Geh' doch um die verfickte Ecke, hast du keinen Respekt? F*ck dich!" Am nächsten Morgen folgt ihr Gespräch mit Carina. "Der Ausraster galt nicht dir, sondern nur Yasin. Der weiß auch, warum. Nicht, dass du denkst, ich hate dich." Die 23-Jährige fühlt sich aber schon angesprochen, immerhin ist sie bei Yasins Aktionen ja Hauptdarstellerin. Ex on the Beach Massive Vorwürfe gegen Paulina Ljubas bei "Ex on the Beach": "Der hat die gef****" Sie kann das Drama nicht nachvollziehen: "Als ob wir den Trockenf*ck schlechthin auf der Tanzfläche hingelegt hätten und du gezwungen warst zuzugucken. Wenn es dir nicht passt, dreh' dich um oder guck' weg."

Und Yasin? Der vergnügt sich mit Carina. © Screenshot/RTL

Ex on the Beach 2023: Anastasias OnlyFans-Aktivität störte Maurice, obwohl er mitmachte

Erotik- und OnlyFans-Model Anastasia (23) kommt neu rein. © Screenshot/RTL

Maurice (27) checkt Anastasias Standpunkt nicht. © Screenshot/RTL Anschließend werden Dominik (25), Maurice und Jonny (29) an den Beach geschickt. Denn eine neue Wassernixe wird an den mexikanischen Strand gespült: Anastasia (23). "Ich kann gut kochen, und ich kann gut..." Anhand ihrer Lippenbewegung und dem Trompeten unterlegten Piepton ist unumstritten, dass sie "blasen" sagt. Sie ist Erotikmodel und hat sich den QR-Code ihrer OnlyFans-Seite sogar auf dem Unterarm tätowieren lassen. Sie will ihrem Ex Maurice "die Zeit vermiesen". Und: "Ich nehm alles mit, was lecker aussieht und schmeckt. Ich werd's mir gönnen." Ex on the Beach "Ex on the Beach" startet wild: "Will mir alles in den Mund stecken und mit allem rumspielen" Allerdings läuft es ganz anders. Beim ersten Aufeinandertreffen kommen beidseitig die Gefühle wieder hoch, sodass Anastasia von ihrem Ekel-Plan abrückt. "Ich war davon überzeugt, dass er der Letzte ist, mit dem ich was haben werde", sagt die Berlinerin. Maurice triggerte ihre OnlyFans-Aktivität, obwohl er selbst in einem Erotikclip mitgewirkt hat. Ergibt für sie natürlich gar keinen Sinn. "Er hat mir ein halbes Jahr vorgespielt, ich wäre ihm doch noch wichtig. Er hat mir noch nie ansatzweise deutlich gemacht, dass er gar keine Gefühle mehr hatte, noch nie!"

Anastasia und Maurice können ihre Tränen nicht verstecken. © Screenshot/RTL

Ex on the Beach: "Ich habe dich geliebt und ich liebe dich immer noch"

Jonny (29) weint bei der Aussprache mit Laura (22). © Screenshot/RTL Außerdem ist Jonny gekränkt, dass seine Ex Laura (22) Neuankömmling Maurice gutfindet. "Guck' ihn mal an und guck' mich mal an: Da ist nichts gleich. Jetzt sagt sie, sie steht auf sowas. Wie fühle ich mich dabei?" Es folgt eine Aussprache, bei der Jonnys Kussbemühungen gegenüber Carina Thema sind. "Ich war sehr betrunken und hab' sie am Ende des Tages nicht geküsst", redet sich der Kölner raus. Und er versichert: "Ich habe dich geliebt, und ich liebe dich immer noch." Ihr geht es genauso. Doch sie wünscht sich mehr Empathie. Jonny kommen die Tränen: "Alles, was ich dir nicht gezeigt habe und geben konnte, kommt gerade hoch." Die Influencerin trauert dem selbstständigen Gastronomen offenbar noch hinterher, denn es sei die "schönste Beziehung, die ich in meinem Leben geführt habe". Jonny versucht hingegen weiterhin, ihr Maurice schlecht zu reden. "Weißt du, wie dumm deine Mama dumm aus der Wäsche schauen würde, wenn du so einen Typen mit nach Hause bringen würdest?"

Laura sagt, dass sie Maurice quasi einen Korb gegeben hat. © Screenshot/RTL

EOTB 2023: Dominik und Paulina beefen sich

Am Ende fliegen die Fetzen noch bei Dominik mit Paulina. Er wird von den Girls mal wieder dafür kritisiert, dass er scheinbar mit jedem rummachen will, was er immer wieder bestreitet. "Es kommt nur Scheiße aus deinem Maul", knallt ihm Paulina an den Kopf. "Du bist nur hier, weil du bei Temptation Island zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst", wird sie deutlich. Stimmt. Und weil du, liebe Paulina, dich hast verführen lassen.

Paulina (26) und Dominik (25) zoffen sich heftigst. © Screenshot/RTL