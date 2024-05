Katja Krasavice trifft auf internationalen Superstar: "Wir liegen im gleichen Hotel in den Betten"

Katja Krasavice (27) übernachtet laut eigener Aussage im selben Hotel wie Superstar Kim Kardashian (43). © Montage:Evan Agostini/Invision/AP/dpa; Instagram/katjakrasavice

Katja Krasavice meldet sich in ihrer aktuellen Instagram-Story aus dem Auto zu Wort: Die Musikerin sei gerade in ihrem Lamborghini auf dem Weg nach Hamburg, wo sie im Luxushotel Vier Jahreszeiten logiere - offenbar anlässlich des OMR Festivals.

"Es ist nicht nur ein geiles Hotel, sondern es ist auch was ganz Besonderes", sagt die Blondine und erklärt: "Denn in dem Hotel, in dem ich schlafe, schläft heute auch Kim Kardashian - das heißt, wir liegen im gleichen Hotel in den Betten."

Doch damit nicht genug: Laut eigener Aussage werde die 27-Jährige Kim Kardashian (43) auch "live treffen" - "ich freue mich unnormal!"



In ihrer Aufnahme trägt Katja Krasavice auch eine Kette mit einem großen K-Anhänger um den Hals - ob der Buchstabe nun für ihren eigenen Namen steht oder für den von Kim Kardashian, verrät sie allerdings nicht.