OMR Festival 2024: Alles, was Ihr dazu wissen müsst!

In wenigen Tagen ist es so weit: Am 7. und 8. Mai 2024 trifft sich die internationale Online-Marketing-Szene in Hamburg. Hier kommen die wichtigsten Infos.

Von Franziska Rentzsch

Hamburg - In wenigen Tagen ist es so weit: Am 7. und 8. Mai 2024 trifft sich die internationale Online-Marketing-Szene in Hamburg. Wir haben die wichtigsten Infos zu dem Mega-Event für Euch zusammengefasst.

OMR-Geschäftsführer Philipp Westermeyer (45) wird die Teilnehmenden auch in diesem Jahr wieder von der Conference-Stage aus begrüßen. © Christian Charisius/dpa Die Abkürzung OMR steht dabei für "Online Marketing Rockstars". Die dazugehörige Plattform für Digitalmarketing wurde von Philipp Westermeyer (45) gegründet. Seit 2011 schon gibt es die Konferenz, aus der schließlich das OMR Festival entstanden ist: Im vergangenen Jahr besuchten rund 72.000 Menschen das zweitägige Event rund um den Hamburger Fernsehturm. Damit ist die OMR die nach eigenen Angaben größte Plattform für die Digital- und Marketingszene in Europa. Und auch die Namen der Speakerinnen und Speaker auf der Bühne werden immer prominenter. In diesem Jahr werden sogar mehr als 750 Expertinnen und Experten von ihren Erfahrungen im Digitalen sprechen. Dazu gibt es vor allem Masterclasses und Bühnenvorträge. An das eigentliche Hauptprogramm schließen sich zahlreiches Side-Events, Stand-Partys und Konzerte an. Hamburg Kultur & Leute Von Käse-Toast zu Kult-Beachclub: Das "StrandPauli" wird 20 Jahre alt Die Teilnehmenden dürfen sich unter anderem auf Tokio Hotel, Ski Aggu und Shirin David freuen.

Diese Stars kommen zum Festival 2024

Kim Kardashian (43) wird am 7. Mai auf einer der Bühnen beim OMR-Festival erwartet. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa Immer wieder reihen sich auch internationale Superstars in die Liste der Rednerinnen und Redner der Digital-Messe ein. So waren Tennis-Star Serena Williams (42), Hollywood-Regisseur Quentin Tarantino (61), oder Schauspieler Ashton Kutcher (46) schon vor Ort. Diese Promis solltet Ihr in diesem Jahr nicht verpassen: Kim Kardashian (43): Als besonders prominente Rednerin wurde für 2024 der US-Reality-TV-Star angekündigt. Bei Instagram folgen der Skims-Gründerin rund 364 Millionen Menschen. Sie wird bereits am 7. Mai (16 Uhr) im Gespräch mit der Journalistin Kara Swisher (61) für einen "Fireside Chat" auf der Conference-Bühne stehen.

(43): Als besonders prominente Rednerin wurde für 2024 der US-Reality-TV-Star angekündigt. Bei Instagram folgen der Skims-Gründerin rund 364 Millionen Menschen. Sie wird bereits am 7. Mai (16 Uhr) im Gespräch mit der Journalistin Kara Swisher (61) für einen "Fireside Chat" auf der Conference-Bühne stehen. Rick Rubin (61): Der Musikproduzent hat mit dem Who's Who der zeitgenössischen Musikgeschichte zusammengearbeitet. Beim OMR-Festival wird er am 8. Mai (17.25 Uhr) über seine Erfahrungen sprechen.

(61): Der Musikproduzent hat mit dem Who's Who der zeitgenössischen Musikgeschichte zusammengearbeitet. Beim OMR-Festival wird er am 8. Mai (17.25 Uhr) über seine Erfahrungen sprechen. Jeff Koons (69): Für ein Gespräch mit dem Buch-Autor Tim Ferris (46, "Die 4-Stunden-Woche") wird der US-amerikanische Künstler am 8. Mai (11.10 Uhr) auf der Conference-Bühne erwartet.

(69): Für ein Gespräch mit dem Buch-Autor Tim Ferris (46, "Die 4-Stunden-Woche") wird der US-amerikanische Künstler am 8. Mai (11.10 Uhr) auf der Conference-Bühne erwartet. Bryan Johnson (46): Der Tech-Tychoon wird am 7. Mai (17 Uhr) auf der Conference-Stage über die Frage reden, ob es wirklich möglich ist, für immer zu leben.

(46): Der Tech-Tychoon wird am 7. Mai (17 Uhr) auf der Conference-Stage über die Frage reden, ob es wirklich möglich ist, für immer zu leben. Dagi Bee (29): Die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Dagmara Kazakov heißt, spricht am 7. Mai (10.05 Uhr) auf der Blue Stage über die Schattenseiten ihres Erfolgs im Internet und fragt sich: Wie geht man am besten mit Hass-Kommentaren und Negativpresse um?

OMR 2024: So viel kostet das Festival-Ticket

Auf der Musik-Bühne der Digital-Messe OMR werden in diesem Jahr unter anderem Tokio Hotel stehen. © Marcus Brandt/dpa Das Ticket für beide Festivaltage kostet knapp 500 Euro. Für einen Festival-Pass inklusive der Finance-Forward-Konferenz müsst Ihr noch tiefer in die Tasche greifen: Hier liegt der Preis bei rund 900 Euro. Tickets für nur einen der beiden Festivaltage gibt es nicht. Im Festival-Pass ist der Zugang zu allen Bühnen, ein Platz in den Masterclasses und der Zugang zu den Stand-Partys und Konzerten inklusive.

Anreise und Zeitplan zum OMR Festival

Das Hamburger Messegelände liegt sehr zentral und ist gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. © Marcus Brandt/dpa Das Festival findet auf dem Gelände der Hamburger Messe statt. Vor Ort gibt es ein Parkhaus, es empfiehlt sich jedoch, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Achtung, der ÖPNV ist nicht automatisch in Eurem Festivalticket enthalten!

Die Akkreditierung für das Festival findet in diesem Jahr ausschließlich auf dem Heiligengeistfeld statt, das Ihr am besten mit der U3 (Feldstraße) erreicht. Wer sein Festivalbändchen schon hat, kommt über die U-Bahn-/S-Bahnstation Sternschanze (Eingang West), mit der U2 über die Station Messehallen (Eingänge Süd) oder über den Bahnhof Dammtor (Zugang Ost) aufs Gelände. Der Einlass startet an beiden Festivaltagen um 9 Uhr, los geht es dann jeweils eine Stunde später. Ab 18 Uhr beginnen die Live-Konzerte und Stand-Partys, Schluss ist um 0 Uhr.