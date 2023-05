Katja Krasavice über illegale Partys in Leipzig: "Hätte sterben oder entführt werden können!"

Zusammen mit Marwin Balsters erinnerte sich Katja Krasavice in ihrem Podcast an ihre wilde Party-Zeit in Leipzig.

Von Anna Gumbert

Leipzig - Mit ihrer Rap-Karriere, dem Vertrieb ihrer eigenen Softdrink-Marke "Sugar Mami" und ihrer Juroren-Tätigkeit bei "Deutschland sucht den Superstar" ist Katja Krasavice (26) komplett ausgelastet. Trotzdem denkt sie gerne zurück an ihre Jugend und Party-Zeit - in ihrem Podcast "Queen of Bitches" schwelgte sie jüngst in Erinnerungen.

Illegale Partys in Leipzig gehörten für Katja und ihre Freunde früher an die Tagesordnung.(Symbolfoto) © 123RF/Tetiana Zbrodko Im Teenie-Alter von 15 und 16 Jahren waren Katja und ihr bester Freund Marwin Balsters (26) auf vielen Partys in Leipzig unterwegs. "Ich war so oft in Situationen, wo ich hätte sterben oder entführt werden können, kein Spaß. Mir war das aber sowas von egal, ich hab mich einfach fallen lassen", erinnerte sich die "Boss Bitch"-Interpretin. Besonders hoch im Kurs bei Katja und Marwin standen illegale Partys in den Wäldern, an den Seen und den verfallenen Häusern der Messestadt. Katja Krasavice "Dieter Bohlen" geknebelt in der Badewanne: Katja Krasavice droppt ihre neue Single "Frauen"! "Du hast einen Tag vorher die Koordinaten bekommen und bist dann stundenlang durch die Pampa gefahren mit den Fahrrädern. Man hat sich ein bisschen gefürchtet, denn es war ja dunkel, dann hast du angehalten und mal was getrunken, Leute getroffen", schwärmte auch Marwin in der Retrospektive. Ausflüge wie dieser waren allerdings gar nicht mal so ungefährlich für die abenteuerhungrigen Teenager. "Der Weg zu den Partys war echt schlimm, wir hatten danach voll die Wunden von den Brennnesseln und Ästen, wurden richtig massakriert", scherzte Katja lachend. Hin und wieder habe die Rapperin damals auch einen "polnischen Abschied" von den Partys hingelegt und sich tagelang nicht bei ihren Freunden gemeldet. "Da war ich mit meinem Kopf in irgendeiner Wolke [...] Psychodelic war damals mein Lieblingswort", so Katja vielsagend.

