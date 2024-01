Katja Krasavice wird auf Kim Kardashian treffen: "Nur noch 117 Mal schlafen!"

Was Katja Krasavice (27) und Kim Kardashian (43) wohl miteinander besprechen könnten? © Bildmontage: Vanessa Carvalho/ZUMA Wire/dpa, Instagram/katjakrasavice

Vom 7. bis 8. Mai 2024 wird in Hamburg erneut das Online Marketing Rockstars Festival (OMR) stattfinden, bei dem wie im letzten Jahr zahlreiche Gesichter und Persönlichkeiten aus dem Bereich des Online-Marketings aufeinander treffen.

In diesem Jahr hat sich das OMR eine ganz besondere Speakerin eingeladen: Die US-Beauty-Ikone Kim Kardashian wird dort über ihre Rolle als Geschäftsfrau und Unternehmerin sprechen, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

Kim Kardashian wurde zwar unter anderem zunächst als Darstellerin in der Realität-Show "Keeping Up with the Kardashians" und einigen Kino-Auftritten berühmt, hat sich aber mittlerweile ein eigenes Imperium mit eigener Mode- und Beautymarke und ihrem Social Media Auftritt aufgebaut.

Eine Frau freut sich ganz besonders über diese Bekanntmachung: Rapperin Katja Krasavice (27) teilte ganz aufgeregt einen entsprechenden Post auf ihrer Instagram-Seite. "Am 7. und 8. Mai ist Kim Kardashian in Hamburg! Ich freue mich sehr, sie dort zu treffen! Nur noch 117 Mal schlafen", schwärmte die Leipzigerin über ihr Idol.