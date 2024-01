Deshalb kommt Kim Kardashian im Mai nach Hamburg!

Hamburg - Die Rednerliste für die diesjährige Hamburger Digitalmesse OMR wurde um einige prominente Namen erweitert: Sogar Reality-TV-Star und Unternehmerin Kim Kardashian (43) soll ihre Teilnahme bestätigt haben, teilten die Veranstalter am Donnerstag mit.

TV-Star Kim Kardashian (43) soll schon bald in Hamburg auf der Bühne stehen. © Christian Charisius/dpa, Vianney Le Caer/Invision via AP/dpa (Bildmontage)

Mit ihrem TV-Format "Keeping Up with the Kardashians" hat nicht nur Kim Kardashian, sondern auch ihre gesamte Familie Kultstatus erreicht. Das beweist nicht zuletzt ein Blick auf den Instagram-Account der "Skims"-Gründerin, dem aktuell stolze 364 Millionen Menschen folgen.



Insgesamt werden mehr als 750 Speakerinnen und Speaker auf der Messe erwartet, die vor den Besucherinnen und Besuchern über ihre Erfahrungen mit der digitalen Welt reden werden.

Weitere bekannte Namen auf der Rednerliste sind der US-Künstler Jeff Koons (68), der Musikproduzent Rick Rubin (60), YouTube-Star Mrs. Bella (31), die Sängerin Vanessa Mai (31) sowie die Politiker und gemeinsamen Podcaster Gregor Gysi (75, Linke) und Karl-Theodor zu Guttenberg (52, CSU).

Damit überlasse man "denen die Bühne, die etwas im digitalen Unternehmensumfeld geschaffen haben und mit ihrer Historie, ihren Ideen und Zukunftsvisionen die OMR-Besuchenden inspirieren", fasste Head of Content Roland Eisenbrand das Rahmenprogramm zusammen.

"Mit unserem internationalen und nationalen Speaker*innen Line-up wollen wir an den Erfolg von OMR23 anknüpfen", betonte zudem OMR-Geschäftsführerin Isabelle Gardt. Im vergangenen Jahr hatte gut 72.000 Menschen das Digitalfestival besucht.