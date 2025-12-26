Neues Foto: Zeigt Katja Krasavice hier erstmals ihren Partner?
Leipzig - Dass Rapperin Katja Krasavice (29) bei vielen Männern gut ankommt, ist kein Geheimnis. Ob es einen Mann an ihrer Seite gibt und wer es ist, ist allerdings nicht ganz klar. Am Donnerstag teilte sie erstmals einen besonderen Schnappschuss, der Antworten geben könnte.
"Heute sind wir einfach schon sieben Jahre zusammen" schrieb die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story.
Das Bild zeigt sie und einen dunkelhaarigen Mann. Beide sitzen zusammen in einem Weihnachtschlitten, er hat den Arm um ihre Schultern gelegt, die Blondine hat ihre Hand auf seinem Oberschenkel. Sie lächelt in die Kamera, er lächelt sie an.
Außerdem markierte sie den Account des Mannes. Laut Raptastisch handelt es sich dabei um Drilon Cocaj, einem der erfolgreichsten Musikmanager der Deutschrapszene.
Laut dem Online-Portal managed er unter anderem Krasavice selbst, hat aber auch schon mit bekannten Rappern wie Capital Bra (31) und Mert (29) zusammengearbeitet.
Ob der Mann wirklich der feste Partner von Krasavice ist oder sie lediglich von der beruflichen Verbindung zwischen den beiden spricht, bleibt offen. TAG24 hat beim Management der ehemaligen DSDS-Jurorin nachgefragt. Die Anfrage blieb bislang unbeantwortet.
Krasavice sprach im April über ihre On-Off-Beziehung
Im April machte Katja Krasavice erstmals Details über ihr Liebesleben öffentlich. Damals erzählte sie, dass sie seit 2018, also seit sieben Jahren, eine On-Off-Beziehung führt.
Sie wurde in einer Fragerunde in ihren Instagram-Stories auch gefragt, wieso sie die Beziehung nie öffentlich machen würde. Ihre Antwort damals: "Dann muss es echt 100 Prozent passen."
In diesem Jahr sprach sie zwischenzeitlich von Trennung und erklärte, dass sie Single sei.
Krasavice erläuterte im April, dass für sie das Problem in Beziehungen mit Männern ist, dass sie nicht glaubt, dass Menschen von Natur aus treu sein könnten und immer einen Trieb verspüren würden.
Wenn man offen kommunizieren würde, wäre sie aber einverstanden. "Ich hätte kein Problem damit, wenn mein Freund/Mann ab und zu, wenn er Lust hat, ehrlich mit mir über alles sprechen kann und mit anderen Sex hat (und andersrum genauso)", sagte sie vor einigen Monaten.
Das Only-Fans-Model würde eher stören, wenn sie jemand anlügt.
