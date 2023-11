Sexy Christmas: Katja Krasavice hat jetzt einen eigenen Weihnachtskalender

Nach eigenen Klamotten, Alben und sogar einem Buch hat Katja Krasavice (27) jetzt auch einen eigenen Adventskalender. © Montage: Screenshots/instagram.com/katjakrasavice

Wie inzwischen bei der Erfolgs-Rapperin üblich hatte sie ihren neuesten Merch-Artikel kurz zuvor gekonnt angeteasert. Als dann die Bilder zu dem Kalender folgten, gab es bei ihren Fans kein Halten mehr. Tausende Kommentare sammelten sich unter den Fotos.

Von "Muss ich haben!" bis "Ich brauche den Kalender!" überschlugen sich Katjas Follower in ihrer Vorfreude und dabei hatte die ehemalige DSDS-Jurorin noch nicht einmal verraten, was in dem Kalender steckt.

Andere Fans zeigten sich allerdings auch überrascht. So schrieb ein Instagram-User zu einem traurigen Smiley: "Ich dachte erst, es würde einen Weihnachtssong von dir geben." Allzu enttäuscht schien er dann allerdings doch nicht, denn er fügte noch an: "Aber der Adventskalender ist auch super cute."

Für viele Fans schienen es aber auch schlichtweg die neuen Schnappschüsse der "Boss Bitch" zu sein, denn neben dem Kalender enthüllte Katja auch von sich mal wieder so einiges.