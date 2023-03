Zum Weltfrauentag: Katja Krasavice spendet Riesensumme an diesen Verein

Power-Frau mit großem Herz: Katja Krasavice (26) hat mal wieder ihren Geldbeutel gezückt, um da zu helfen, wo es nötig ist. © Montage: Screenshots/tiktok.com/@katjakrasavice

2021 spendete Deutschlands "Boss Bitch" bereits 50.000 Euro bei "Ein Herz für Kinder". Ein Jahr darauf verdoppelte sie die Hammersumme sogar noch einmal und steuerte 100.000 Euro bei. Immer wieder hilft die Sängerin Fans in Not und sucht die Nähe zu ihrer Community.



Zum Weltfrauentag am heutigen Mittwoch folgte nun die nächste gute Tat.

"Ich spende heute 10.000 Euro", kündigte Katja in einem TikTok-Video an. "Ich finde, man kann immer viel von Frauen-Support reden, was natürlich auch extrem wichtig ist, aber am Ende zählen die Taten."

Nicht nur mit ihrem neuen Album "Ein Herz für Bitches" wolle sie Frauen unterstützen, "sondern ich möchte auch da Geld investieren, wo Frauen dringend Hilfe benötigen."

Das Geld werde deshalb an den Afghanischen Frauenverein gehen. "Frauen in der Hauptstadt Kabul ist der Aufenthalt in öffentlichen Parks, Freizeitparks, Fitnessstudios verboten. [...] Ich bin wirklich sehr dankbar, meine Reichweite dafür nutzen zu können."