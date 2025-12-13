Nach plötzlichem Tod: Mutter von Jan Zimmermann (†27) will diesen letzten Wunsch erfüllen

Königswinter ( Nordrhein-Westfalen ) - Fast vier Wochen ist der plötzliche Tod von YouTube-Star Jan Zimmermann (†27) inzwischen her. Für seine Mutter Marion ist eine Welt zusammengebrochen, doch jetzt möchte sie ihrem Sprössling seinen letzten Wunsch erfüllen.

Marion Zimmermann und ihr Sohn Jan (†27) bei ihrer letzten gemeinsamen Indonesien-Reise. © Instagram/marionzett2011 (Screenshot)

Auf ihrem Instagram-Kanal hat Marion ein Foto von sich und Jan geteilt, welches sie bei ihrem vergangenen Indonesien-Aufenthalt zeigt. Die beiden sitzen lächelnd in einem Restaurant und gönnen sich zwei XXL-Cocktails.

Welche wichtige Rolle das Reisen im Leben des "Gewitter im Kopf - Leben mit Tourette"- Hosts gespielt hat, macht seine Mutter mit einem entsprechenden Satz zu dem Bild klar.

"Ich werde jetzt die Reisen machen, die Jan geplant hat", verrät Marion ihr Vorhaben.

Dieses Versprechen habe sie ihrem Sohn kurz vor dessen plötzlichen Tod am 18. November gegeben.

Sein bester Freund und YouTube-Kollege Tim Lehrmann (26) hatte Jan leblos in einer Wohnung aufgefunden. Zwar hatte er noch die Rettungskräfte alarmiert, doch es war schon zu spät. Der 27-Jährige soll an einem epileptischen Anfall gestorben sein.