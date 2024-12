Kaya Yanar kann's nicht fassen: Über diesen Clip lacht sich die Community kaputt!

Er lacht und lacht und lacht: Bei diesem Clip konnte sich Kaya Yanar (51) gar nicht mehr einkriegen. © Screenshot Kaya Yanar/YouTube

Kaya kennen viele sicherlich noch von seiner Comedy-Show "Was guckst du?!", die Sat.1 in den frühen 2000'er Jahren ausstrahlte. Mittlerweile sieht man den 51-Jährigen eher seltener im TV, dafür geht er regelmäßig auf Tour und bespaßt seine Fans mit diversen Social-Media-Formaten.

Über seinen YouTube-Kanal hat er sich nun in einem Video eines ganz speziellen Themas angenommen. "Schadenfreude ist menschlich. Leider", lautet der Titel und Kaya schaut sich Videos aus Überwachungskameras an, in denen so einiges gehörig schiefgeht.

Und da passiert es, dass sich der gebürtige Frankfurter bei einer Aufnahme vollkommen ausschütten muss, aber überhaupt keine Ahnung hat, was da auf dem Bildschirm geschieht.

"Ihr kennt meine Videos: Wenn ich etwas so witzig finde, dann muss ich nochmal vor und zurück und mir die Sache in Zeitlupe anschauen", sagt er und kann unter heftigen Lachanfällen schließlich der Sache auf den Grund gehen.