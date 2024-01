Kein Platz für rechte Extremisten: Helene Fischer und weitere Promis setzen klares Zeichen

Hamburg - Millionen Menschen protestierten in den vergangenen Wochen in deutschen Städten gegen Rechtsextremismus . Nun melden sich auch zahlreiche Prominente zu Wort.

Sängerin Helene Fischer (39) sendete eine eindeutige Botschaft. © Monika Skolimowska/dpa

In der neuen Ausgabe des "Stern" zeigen mehr als 30 bekannte Gesichter Haltung und positionieren sich klar gegen radikales Gedankengut aus Richtung Rechtsaußen.

Allesamt rufen jeden einzelnen Bundesbürger dazu auf, in diesem Jahr von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen.

"Bei den kommenden Wahlen, in Deutschland und in Europa, wird entschieden, in welchem Land wir zukünftig leben werden. Tut das Richtige, geht zur Wahl! Für die Demokratie und gegen die Extremisten", wird beispielsweise Sängerin Helene Fischer zitiert.



Diskriminierung, Rassismus, Hass und Gewalt seien Gift für die Gesellschaft. Die 39-Jährige wünsche sich ein offenes, tolerantes und vielfältiges Deutschland mit einer "bunten Zukunft für unsere Kinder".