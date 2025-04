"Kein Vertrauen": Melinda Gates packt über Ende ihrer Beziehung mit Bill Gates aus

Hier waren sie noch zusammen: Bill Gates (69) und Melinda Gates (60) bei einer Veranstaltung im Jahr 2018. © AFP/Ludovic Marin

Wie People berichtet, sprach die bekannte Geschäftsfrau während der "Late Show With Stephen Colbert" auf CBS über das Ende ihrer Ehe.



"Für eine vertrauensvolle Beziehung, die ich mir für die Ehe gewünscht habe, müssen beide Partner ehrlich zueinander sein", sagte die 60-Jährige. "Und wenn das nicht möglich ist, kann es keine Intimität und kein Vertrauen geben. Letztendlich musste ich gehen."

Zugleich bewarb die Autorin ihre neuen Memoiren namens "The Next Day: Transitions, Change, and Moving Forward", in denen weitere Details enthüllt werden sollen.

Bereits in früheren Interviews hatte Gates betont, die Scheidung sei eine schmerzhafte Erfahrung gewesen. "Ich habe einiges gelernt und bin auch daran gewachsen", sagte sie nun gegenüber Moderator Stephen Colbert (60).

Ob es einen ganz bestimmten Grund für die Trennung gab oder ob sie sogar von ihrem Mann betrogen wurde, darauf ging Gates nicht näher ein. Sie bestätigte jedoch, aktuell eine "ziemlich tolle" Beziehung zu haben und "sehr, sehr glücklich" zu sein.