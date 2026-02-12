Nach Tod von Schauspieler James Van Der Beek: Familie sammelt Spendengelder in Millionenhöhe

Los Angeles (USA) - Nur wenige Stunden nach dem Tod von Schauspieler James Van Der Beek (†48) hat seine Frau einen Spendenaufruf geteilt. Innerhalb eines Tages sind bereits mehr als eine Million US-Dollar zusammengekommen. Van Der Beeks Familie dürfte angesichts massiver Geldsorgen aufatmen.

Nach einem langjährigen Kampf gegen den Krebs ist Schauspieler James Van Der Beek (†48) am Mittwochmorgen gestorben. © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Freunde und Familie des "Dawson Creek"-Stars haben nach Bekanntgabe seines Todes am Mittwochabend auf GoFundMe eine Spendenkampagne gestartet, die mehr als erfolgreich anlief.

Ursprünglich wünschten sich Van Der Beeks Angehörige eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 250.000 US-Dollar (umgerechnet rund 211.000 Euro). Doch nach nur 24 Stunden verzeichnete das Spendenkonto eine Summe in Höhe von über 1,4 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 1,18 Millionen Euro).

Über 29.000 Menschen haben die Familie inzwischen mit einer Spende unterstützt, darunter auch hochkarätige Hollywoodstars wie die Schauspielerinnen Zoe Saldaña (47) und Kaley Cuoco (40), wie People berichtet.

James Van Der Beek war am Mittwochmorgen friedlich eingeschlafen, nachdem er jahrelang einen Kampf gegen den Krebs geführt hatte. Seine Familie muss nun nicht nur seinen Verlust verkraften, sondern hat zudem erhebliche Geldsorgen, nachdem die kostspielige Krebsbehandlung jegliche Geldreserven aufgebraucht hat.