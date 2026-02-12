Cardi B richtet klare Worte an Donald Trump: "Die kriegen meine Fans nicht"

Palm Desert (Kalifornien) – Am Mittwoch startete die "The Little Miss Drama Tour" von Cardi B (33). Zum Auftakt ihrer ersten Headliner-Arena-Tour macht sie deutlich, dass sie nicht nur musikalisch für Schlagzeilen sorgen will.

Die US-amerikanische Rapperin Cardi B (33) findet klare Worte für Donald Trumps Einwanderungspolitik. © Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die "UP"-Rapperin nutzte bei ihrer ersten Show in Palm Desert einen Moment, um ein klares politisches Statement zu setzen.

In einer leidenschaftlichen Ansage positionierte sie sich gegen Präsident Donald Trump (79) und dessen umstrittene Einwanderungspolitik. Besonders scharf ging sie dabei mit der US-Einwanderungsbehörde ICE ins Gericht.

"Wenn die ICE hier hereinkommt, springen wir ihnen auf den Arsch – die kriegen meine Fans nicht, B*tch!", rief die 33-Jährige ins Publikum. Die Menge reagierte mit lautem Jubel und begeisterten Schreien. Doch auch im Internet stieß der Clip auf große Begeisterung.

In den sozialen Netzwerken ging der Clip in kürzester Zeit viral. Fans feierten im Netz die deutlichen Worte der Musikerin. "'Die kriegen meine Fans nicht' – ich liebe sie!", schrieb ein Nutzer, wie Mirror berichtete.

Ein anderer kommentierte mit einem Seitenhieb auf Cardi Bs langjährige Rivalin: "Nicki, so macht man das. Mach dir Notizen." Gemeint ist Nicki Minaj, die sich in den vergangenen Monaten offen als Anhängerin der MAGA-Bewegung positioniert hatte.